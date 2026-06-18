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甫在中國廈門落幕的「海峽論壇」，除了國民黨副主席張榮恭出席外，民黨籍台東縣長饒慶鈴也以「預錄影片」方式致辭，引起外界討論。對此，民進黨中國部今（18）日表示，中國以「善意」之名，最終把台灣農漁產品拖入「養套殺」陷阱案例「罄竹難書」，同時也質疑，賣水果有很多管道跟方法，為什麼國民黨非要到中共的「統戰平台」？民進黨中國部指出，「海峽論壇」就是由中共一手主導的「統戰平台」，具有高度的政治性與風險性，為中共進行「假交流，真併吞」的政治圖謀，這不僅是民進黨政府的立場，當年的馬英九政府更早在2009年就定調，「海峽論壇」是中共刻意設計的統戰平台，禁止中央政府機關人員參加，而一路走來，台灣政府的立場從未改變，中共試圖「以融促統、消滅中華民國台灣」的意圖也沒有變過，唯有改變的只有從「反共」轉變到「親共」的，從「反對參加」變成「偷渡出席」中國國民黨而已。民進黨中國部表示，中國2022年7月起全面實施《海關進口食品境外生產企業註冊管理規定》，台灣至今已累計送出1,687件符合中方標準的各項食品註冊申請，但實際獲得中國海關核准的只有43件，通過率僅有2.5%；衛福部食藥署更證實，自去年5月開始，中國就未沒有再提供任何審查結果，對台灣的多次進度詢問都是「已讀不回」或「模糊回應」，讓台灣業者「誤信中共善意」而投入中國市場，結果卻仍面臨高度不確定性風險之中，僅有2.5%的通過率更凸顯中國「惠台」措施的可笑與誇大！民進黨中國部提到，台灣石斑魚在2010年馬政府簽署ECFA後被列入早收清單，被國民黨視為重大政績，有「石斑魚大王」之稱的「馬英九民間友人聯誼會會長」的戴昆財還曾力挺國民黨說「馬英九不連任，養殖業會死！」結果6年不到，台灣石斑魚就被中國挖走種苗關鍵技術與人才，更投入超過百億國家資金扶植中國的石斑魚養殖業，導致台灣石斑魚「賣價跌八成、比成本還低」，在2022年，中國又以檢出禁用藥物為由，暫停台灣石斑魚輸入，等於對台灣漁民與養殖業者「雙重打擊」。民進黨中國部續指，台灣鳳梨一度高達97%比例都銷往中國，結果成為中國對台灣「政治施壓」與「經濟脅迫」的最佳利器，2015年中國選在台灣總統大選6個月前夕，突然宣布因為台灣鳳梨「農藥殘留超標」要將抽驗頻率增加一倍；中國2021年又突然以「有介殼蟲」為由全面禁止台灣鳳梨進口，等於台灣鳳梨「6年內被中國突襲2次！」讓人無法不懷疑是政治原因，更有業者坦言中國就是「先買水果、再買人、最後買技術」，之後就不再需要台灣產品，甚至還反過來傾銷台灣。民進黨中國部直言，除此之外的案例更不勝枚舉，從蓮霧、芒果、釋迦、高麗菜、竹莢魚、白帶魚等通通都在「中國『養套殺』受害名單」上，中國對台灣農漁產品的「養套殺」早就不是第一次。民進黨中國部提到，每當中國政府覺得其「統戰紅利」與「剩餘價值」都已經被利用殆盡時，過度依賴中國市場的台灣產品隨時可能被中國拿來當作「外銷他國」甚至「經濟脅迫」的工具，在經過民進黨政府的數年努力，台灣的許多農漁產品都已經銷往世界各地、成功拓展多元市場、分散過度依賴風險，如美國、日本陸續取代中國，成為台灣農漁產品外銷的主要對象。民進黨中國部直言，當台灣許多產業都好不容易擺脫「依賴中國」的噩夢時，辛苦的台灣農漁民與業者們，此時最不需要的就是輕信中國謊言、配合中共統戰，先是讓自己成為中共的統戰與利用工具，同時一步步踏進中國設定好的騙局裡，「請國民黨主席鄭麗文與國民黨都清楚回答：為什麼賣水果非得要到統戰平台去？又為什麼，一定要配合中共把台灣農漁民們再度騙進『中國養套殺陷阱』裡？」