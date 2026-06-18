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「午時水」承接方式

▲端午節午時可到水井、瀑布、湧泉等地裝午時水。（圖／NOWNEWS資料照）

「三午匯聚」特殊時機

▲今年午時水趨吉避凶效果最強。（圖／楊登嵙提供）

「午時水」招財改運法

▲可接「午時水」來煮發財水，轉運接財氣。（圖／記者黃韻文攝）

▲可用艾草等綠色葉子，沾午時水淨化家裡。圖為菖蒲。（圖／記者張家瑋攝）

今年端午節（農曆五月初五）就在明（19）日，這天是一年當中陽氣最旺的日子，當天午時（中午11點到13點）更是招好運、去霉運的最好時機。命理專家楊登嵙指出，今年的端午節是特殊的「三午匯聚（或稱三火疊加）」，這個時間點接下的午時水，趨吉避凶的效果特別強，錯過今年的午時水，下次要等到60年後。端午節當天中午11點到13點，在湧泉、瀑布、井中或是家裡水龍頭接水，這就是「午時水」，又稱為純陽水，如果能在中午11點到13點，將承接起來的水，放到太陽下面曝曬30分鐘，吸收陽光的正陽能量，效果會更好。楊登嵙表示，今年是丙午年，流年中丙、午皆屬火，因此為「雙火」年，再加上午月午時，形成「三午匯聚」，或稱三火疊加，陽氣非常重，當天中午又是「子日午時」，子為水，午為火，為「水火既濟」，磁場非常陽剛強大，趨吉避凶的力量更大。在此時接存起來的「午時水」、「純陽水」，對於驅邪、避凶、化煞或鎮宅、護身、開運，效用特別強大強勁，如果錯過這一次，下一次就要等到60年後。：在端午節中午11點到13點，取總金額168元或268元的硬幣，加入「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，就是「發財水」，可把這個「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，放在住家或辦公室的「財位」，就是大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。：2026年「瘟神」在房子九宮格的南方，可在端午節當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色樹葉（如榕樹、艾草等）沾「午時水」，由房子的南方往大門口灑淨，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。：端午節當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色樹葉（如榕樹、艾草等）沾「午時水」，從房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。：端午節當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；平時若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，也可用此方法。：端午節當天中午11點至13點一碗「午時水」加一些菖蒲、艾草，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運功效。