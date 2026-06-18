今年端午節（農曆五月初五）就在明（19）日，這天是一年當中陽氣最旺的日子，當天午時（中午11點到13點）更是招好運、去霉運的最好時機。命理專家楊登嵙指出，今年的端午節是特殊的「三午匯聚（或稱三火疊加）」，這個時間點接下的午時水，趨吉避凶的效果特別強，錯過今年的午時水，下次要等到60年後。

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「午時水」承接方式

端午節當天中午11點到13點，在湧泉、瀑布、井中或是家裡水龍頭接水，這就是「午時水」，又稱為純陽水，如果能在中午11點到13點，將承接起來的水，放到太陽下面曝曬30分鐘，吸收陽光的正陽能量，效果會更好。

▲端午節午時可到水井、瀑布、湧泉等地裝午時水。（圖／NOWNEWS資料照）
▲端午節午時可到水井、瀑布、湧泉等地裝午時水。（圖／NOWNEWS資料照）
「三午匯聚」特殊時機

楊登嵙表示，今年是丙午年，流年中丙、午皆屬火，因此為「雙火」年，再加上午月午時，形成「三午匯聚」，或稱三火疊加，陽氣非常重，當天中午又是「子日午時」，子為水，午為火，為「水火既濟」，磁場非常陽剛強大，趨吉避凶的力量更大。在此時接存起來的「午時水」、「純陽水」，對於驅邪、避凶、化煞或鎮宅、護身、開運，效用特別強大強勁，如果錯過這一次，下一次就要等到60年後。

▲今年午時水趨吉避凶效果最強。（圖／楊登嵙提供）
▲今年午時水趨吉避凶效果最強。（圖／楊登嵙提供）
「午時水」招財改運法

1、製成發財水：在端午節中午11點到13點，取總金額168元或268元的硬幣，加入「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，就是「發財水」，可把這個「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，放在住家或辦公室的「財位」，就是大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。

▲可接「午時水」來煮發財水，轉運接財氣。（圖／記者黃韻文攝）
▲可接「午時水」來煮發財水，轉運接財氣。（圖／記者黃韻文攝）
2、驅除「瘟神」：2026年「瘟神」在房子九宮格的南方，可在端午節當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色樹葉（如榕樹、艾草等）沾「午時水」，由房子的南方往大門口灑淨，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。

3、「午時水」淨屋：端午節當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色樹葉（如榕樹、艾草等）沾「午時水」，從房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

▲可用艾草等綠色葉子，沾午時水淨化家裡。圖為菖蒲。（圖／記者張家瑋攝）
▲可用艾草等綠色葉子，沾午時水淨化家裡。圖為菖蒲。（圖／記者張家瑋攝）
4、「午時水」淨身：端午節當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；平時若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，也可用此方法。

5、「午時水」泡澡：端午節當天中午11點至13點一碗「午時水」加一些菖蒲、艾草，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運功效。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...