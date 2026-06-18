中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（18）日開始到端午連假，台灣天氣將逐漸受到太平洋高壓影響，水氣減少、天氣轉趨穩定，各地高溫普遍可達33至35度，局部地區不排除出現36度以上高溫，也有機會發布高溫特報。今天午後中部以北、宜蘭及山區仍有午後雷陣雨，大台北平地也有機會出現較明顯雨勢，提醒民眾外出仍要攜帶雨具。

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大台北今日午後雨勢仍明顯

黃恩鴻指出，今天開始天氣逐漸轉為高溫炎熱，但午後雷陣雨仍不可輕忽。今日午後雷陣雨範圍主要落在中部以北、宜蘭地區，其他地區則以山區為主，其中大台北地區及中部以北山區午後雨勢較明顯，可能出現局部大雨，明天起水氣會逐漸減少，降雨範圍也會縮小。

▲中央氣象署指出，今（18）日中北部、宜蘭午後仍有大雷雨機會，端午節當天雙北、宜蘭午後有雷陣雨，6月20日至24日則以晴到多雲、炎熱天氣為主，午後山區僅有零星雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署指出，今（18）日中北部、宜蘭午後仍有大雷雨機會，端午節當天雙北、宜蘭午後有雷陣雨，6月20日至24日則以晴到多雲、炎熱天氣為主，午後山區僅有零星雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
端午連假高溫炎熱！局部上看36度以上

端午連假天氣將明顯轉熱，黃恩鴻表示，從明（19）天開始的端午連假，台灣大致為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，午後僅東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨，水氣會越來越少，甚至連午後降雨都不太明顯。氣溫方面，各地高溫普遍約33至35度，局部地區可能更高，有機會出現36度以上高溫。

黃恩鴻也提醒，這波高溫主要和太平洋高壓逐漸影響台灣有關，天氣變得穩定、晴朗，也會讓體感更加悶熱，民眾端午連假出遊、返鄉或戶外活動，務必做好防曬並補充水分，慎防熱傷害。除了西半部及北部高溫外，黃恩鴻也提醒，這幾天東南部地區有機會出現焚風，當地氣溫可能再往上升。

▲中央氣象署提醒，週四中北部午後有局部大雷雨，週五前因大潮影響，沿海低窪地區須留意水位變化；端午連假天氣炎熱，午後山區仍有零星雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署提醒，週四中北部午後有局部大雷雨，週五前因大潮影響，沿海低窪地區須留意水位變化；端午連假天氣炎熱，午後山區仍有零星雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
熱帶擾動發展慢　目前影響台灣機率偏低

至於民眾關心是否有颱風靠近台灣，黃恩鴻說明，目前附近海域仍是低壓擾動，也就是熱帶擾動，預計連假附近會逐漸發展，但速度沒有那麼快，以目前預報來看，熱帶系統路徑較偏向琉球群島一帶北上，直接影響台灣的機率偏低。不過因為時間仍久，後續路徑與強度仍有變化空間，民眾可持續留意最新氣象資訊。

▲最新歐洲模式系集模擬路徑圖顯示，周末菲律賓東方有熱帶擾動發展，將在日本南方海面，向東北大迴轉（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）
▲最新歐洲模式系集模擬路徑圖顯示，周末菲律賓東方有熱帶擾動發展，將在日本南方海面，向東北大迴轉（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...