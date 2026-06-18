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台大全球第54名 唯一進入前百大

清大全球第142名 創歷年最佳

▲清華大學在2027 QS世界大學排名升至第142名，創歷年最佳紀錄，位列全球前10%頂尖大學。（圖／清華大學提供）

我國27所大學入選 前十名排行

高等教育評比機構 QS 今（18）日上午7點公布「2027世界大學排名」，本次收錄全球1,504所大學，台灣共27所大學入榜。第一名為美國麻省理工學院，連續15年蟬聯榜首；第二、三名分別是倫敦帝國學院、美國史丹福大學。我國排行最前面的是國立台灣大學排名為54名，是歷年最佳成績也是我國唯一在百大內。QS世界大學排名評比涵蓋學術聲望、雇主聲望、師均被引用數、師生比、國際化、就業力與永續發展等指標。台大排名較上年度的63名前進9名。台大校長陳文章表示，雖然在學術表現與國際化方面呈穩健成長，對於各種大學排名仍將虛心參考，持續精進，在積極延攬國際人才及教師、提升國際合作網絡多樣性等方面持續努力，強化全球學術連結。陳文章指出，會持續善盡大學的責任，為國家社會培育所需要的人才，並以知識及研究貢獻於國家社會。也感謝教育部高教深耕計畫、政府部門及產業界的各項補助及合作，讓整體表現能持續往前邁進。清華大學排名全球第142名，較去年前進34名，位居台灣第二，成功躋身全球入榜大學前10%。QS在「學術聲望」與「師均被引用數」合計占總分五成，清華今年同列全球第151名，而學術聲望位居台灣第二，師均被引用數較去年進步36名。校務研究中心分析指出，清華平均每位教師的論文被引用表現達全球中位數三倍以上，近五年更成長近一倍，顯示研究成果在國際學術社群中的能見度持續提升。清華大學校長高為元表示，國際排名如同鏡子，幫助大學檢視研究品質、人才培育與國際連結的長期成效，但排名本身並非清華辦學目的。面對少子化、博士生來源萎縮與國際名校高薪攬才等全球高教「人才海嘯」，清華近年透過「傑出人才發展基金」、「新地平線基金」，以及「研究人才資源中心」等制度，建立長期穩定的支持系統，讓優秀教師與研究人才得以安心投入長期研究。我國大學排名前十名分別為：台灣大學（54）、清華大學（142）、陽明交通大學（177）、成功大學（191）、台灣科技大學（379）、台灣師範大學（423）、中山大學（438）、台北科技大學（494）、中國醫藥大學（515）、台北醫學大學（609）。