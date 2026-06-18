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錄影出席是否違法正查處中 饒慶鈴年初已違規一次

統戰前提下賣水果「說斷就斷」 台灣農民不應再走回頭路

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與中國第18屆海峽論壇，陸委會表示已委請內政部查處是否違反《兩岸關係條例》33條之1。主委邱垂正今（18）日指出，陸委會不贊成透過海峽論壇等「統戰平台」促銷農產品，因為在政治前提下賣水果，就存在「說停就停、說斷就斷」的政治風險，不利農民長期穩定發展；另外，饒慶鈴年初赴中曾擅改行程會見國台辦主任宋濤，已有一次違規註記。饒慶鈴預錄影片登海峽論壇促銷台東的鳳梨釋迦，邱垂正今接受《POP撞新聞》表示，陸委會不懷疑饒縣長真心為農民著想，平常都可以去中國港澳或其他海外市場促銷，為什麼一定要去統戰平台銷售？就算本人沒去，只是用錄影方式，之前疫情時也有發生過，這樣就疑似違反規定。然而，陸委會還沒有說饒慶鈴違法，只是因為有人檢舉，目前先委請內政部相關主管機關針對有無違反《兩岸關係條例》33條之1進行了解。邱垂正進一步指出，縣市首長赴中一定要申請，而饒慶鈴年初赴中已經有一次違規，擅自更改行程見了宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，聯審會對此非常有意見。饒慶鈴後續再申請赴中就會否准。該次違規已被註記，變更行程一定要事先告知。另外，邱垂正提到，不應給農民被中共養套殺的政治風險，鄭習會簽回的其中1條就是要在九二共識下賣水果。農產品輸入若有政治前提，就是有政治風險，歷史經驗已有過多次「說停就停、說斷就斷」，台灣不應再走回頭路。幫助農民就是要給予長久穩定的制度和市場，而不是讓他們活在不確定的經濟和政治風險之中。因此，陸委會不贊成在海峽論壇賣水果、農產品。