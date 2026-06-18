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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平於今（18）日在主場迎戰坦帕灣光芒隊。此役大谷翔平在左膝傷勢未癒、右手中指水泡破裂出血的狀態下，硬是主投6局、飆出平本季最快的101.0英里（約162.5公里）火球。雖然在5局遇到亂流狂失4分，但他最終仍帶傷撐滿6局，拿下本季第7勝。賽後，與他搭檔的小將捕手拉辛（Dalton Rushing）也大力讚賞大谷的宰制力，直言：「完全不用擔心他的球質。」大谷翔平也說：「賽季這麼長，本來就不可能總是在100%萬全的狀態下投球。」一句話盡顯王牌架式。大谷翔平先前因左膝發炎在11日的比賽中途中退場，導致本次登板前的牛棚調整時程大受影響。不過開賽後大谷隨即展現王牌身手，首局就讓光芒打線三上三下，前4局更是力保不失，並得到打線2分的火力支援。然而戰局在5局上風雲變色。大谷翔平一上場就控球不穩投出保送，隨後連續被敲出安打、犧牲打被追平比分，並在1人出局再掉2分，單局狂失4分遭到光芒逆轉。賽後，搭擋捕手拉辛客觀分析了5局的崩盤：「原因就出在讓首棒打者靠著四壞球保送上壘。不論是對防守陣容、投手群，還是身為想掌控比賽節奏的捕手來說，讓首名打者保送，通常都不會有好結果，這也讓球隊陷入苦戰。」除了膝傷隱憂外，更令人觸目驚心的是大谷翔平右手中指再度破皮出血。轉播畫面捕捉到大谷在6局投球時，頻頻關心自己右手中指的狀況，此時他的白色球褲右側口袋附近，已經沾滿了鮮紅的血跡。在滿身傷的狀況下，大谷依然燃燒小宇宙。6局上犀利的指叉球與高達101英里的火球完成三上三下。總計大谷此役主投6局用了91球，被敲7支安打、送出4次三振與2次四死球。對於大谷的浴血奮戰，拉辛依舊給予高度讚賞：「大谷現在的狀況很好，我們完全不需要過度去深究。他投出了非常棒的球，在球質方面我們完全不需要擔心。光芒是一支攻擊力相當強勁的球隊，大谷基本上已經完美履行了他身為先發投手的職責。」大谷翔平在賽後也談到自己的傷勢，他坦言：「在投球時其實沒有太大影響。賽季這麼長，本來就不可能總是在100%萬全的狀態下投球，在這種情況下還能拿下比賽，對球隊來說意義重大。今天關鍵就在5局保送首棒打者，那真的不太好。」道奇總教練羅伯斯則認為，大谷今天的球威依舊在水準之上，「他很清楚在關鍵時刻該如何配球，不過受到膝傷影響，他目前的投球機制與動作確實還在調整階段。」