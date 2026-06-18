Netflix 熱播韓劇《鐵拳教育》揭露望子成龍的家長為衝成績，竟讓兒女服用 ADHD「聰明藥」利他能。這類扭曲的升學與藥物濫用亂象，在台灣也曾真實上演！宜蘭某補習班就曾爆出私餵學童利他能事件，後續引發司法緩起訴與行政撤銷立案等處分，除讓孩童面臨健康風險，也再度引發社會大眾對於學童用藥安全與升學焦慮的深刻反思。
🟡 補習班私餵利他能！超扯下場曝光
回顧台灣本土案例，宜蘭某補習班在 2023 年曾爆出為了「增進學童學習效能」，負責人在沒有醫師處方箋的情況下，私自餵食至少兩名小學生服用三級管制藥品「利他能（Ritalin）」。
宜蘭教育處在事發後第一時間勒令該補習班停止招生，後續更依《兒少權法》與《補習及進修教育法》認定負責人不適任並提報中央；全案經教育部複審通過後，負責人已正式被登錄至「全國短期補習班不適任人員系統」永久除名，該補習班最終也遭依法廢止立案許可。
在刑事司法判決上，檢方考量負責人過去因自己小孩服用該藥學業有顯著改善、主觀出於幫忙的善意且坦承不諱，最終僅予以緩起訴處分，並向公庫支付 20 萬元。
🟡 聰明藥非神藥！醫師揭利他能副作用
究竟俗稱聰明藥的利他能是什麼？它真的能讓人一秒變天才嗎？台北市立聯醫昆明防治中心精神科醫師陳裕雄曾指出，利他能（Ritalin）主要成分為派醋甲酯（Methylphenidate），在臨床上專門用來治療注意力不足過動症（ADHD）或嗜睡症。它只能修正疾病帶來的缺陷、讓個案表現出原有的執行功能，但絕對無法提高 IQ，一般人吃了更不會變聰明。
食藥署也曾嚴正闢謠，健康兒童私自服用利他能可能面臨極大的身體危害。常見副作用包括噁心暈眩、嚴重抑制食慾、失眠與頭痛；若未遵醫囑而大量誤用，甚至可能誘發幻覺、心律不整及強烈的生理成癮性。依法規，若非醫藥與科學用途使用，該藥品在法律上即被歸類為「第三級毒品」。
🟡 記者親身經歷：台灣家長的藥物焦慮
這起補習班餵藥案背後，更凸顯了台灣教育體制下深不見底的集體學業焦慮。《NOWNEWS 今日新聞》記者對此便深有感觸。我的孩子在幼兒園階段曾被診斷疑似 ADHD，上小學時參加了潛能開發班。因為工作時間關係，當時在替孩子尋找安親班時，特別向教職員說明孩子的特殊狀況。沒想到，安親班的人員竟然稀鬆平常地回答我：
「媽媽，現在很多孩子都這樣，不用擔心啦！考試前給他們吃藥（利他能）就好。」
這番言論讓我當時在櫃檯十分震驚。事後與身邊親友聊起，甚至也有人透露，有些家長真的會在重要大考前，想方設法讓孩子吃藥「臨時抱佛腳」，顯示這種走捷徑的歪風在台灣家長圈中其實並不陌生。食藥署也曾呼籲，盲目迷信聰明藥恐摧毀孩子健康，學校與家長切莫以身試法。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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回顧台灣本土案例，宜蘭某補習班在 2023 年曾爆出為了「增進學童學習效能」，負責人在沒有醫師處方箋的情況下，私自餵食至少兩名小學生服用三級管制藥品「利他能（Ritalin）」。
宜蘭教育處在事發後第一時間勒令該補習班停止招生，後續更依《兒少權法》與《補習及進修教育法》認定負責人不適任並提報中央；全案經教育部複審通過後，負責人已正式被登錄至「全國短期補習班不適任人員系統」永久除名，該補習班最終也遭依法廢止立案許可。
在刑事司法判決上，檢方考量負責人過去因自己小孩服用該藥學業有顯著改善、主觀出於幫忙的善意且坦承不諱，最終僅予以緩起訴處分，並向公庫支付 20 萬元。
究竟俗稱聰明藥的利他能是什麼？它真的能讓人一秒變天才嗎？台北市立聯醫昆明防治中心精神科醫師陳裕雄曾指出，利他能（Ritalin）主要成分為派醋甲酯（Methylphenidate），在臨床上專門用來治療注意力不足過動症（ADHD）或嗜睡症。它只能修正疾病帶來的缺陷、讓個案表現出原有的執行功能，但絕對無法提高 IQ，一般人吃了更不會變聰明。
食藥署也曾嚴正闢謠，健康兒童私自服用利他能可能面臨極大的身體危害。常見副作用包括噁心暈眩、嚴重抑制食慾、失眠與頭痛；若未遵醫囑而大量誤用，甚至可能誘發幻覺、心律不整及強烈的生理成癮性。依法規，若非醫藥與科學用途使用，該藥品在法律上即被歸類為「第三級毒品」。
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「媽媽，現在很多孩子都這樣，不用擔心啦！考試前給他們吃藥（利他能）就好。」
這番言論讓我當時在櫃檯十分震驚。事後與身邊親友聊起，甚至也有人透露，有些家長真的會在重要大考前，想方設法讓孩子吃藥「臨時抱佛腳」，顯示這種走捷徑的歪風在台灣家長圈中其實並不陌生。食藥署也曾呼籲，盲目迷信聰明藥恐摧毀孩子健康，學校與家長切莫以身試法。
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