端午連假到來，不少人把握假期出國，但一名網友在社群上發文，表示30歲之後的連假真的超級宅，沒辦法唱歌喝酒、出國玩，並分享12項超chill行程，包括去打醫美、每天睡滿10小時、追劇、按摩等等。貼文一出立刻引發大批網友共鳴：「連假很適合做醫美」、「完全不想出門人擠人」、「好羨慕這種行程，我只能顧小孩。」
端午連假怎麼過 網公開30歲後超chill行程
每逢連假總有人問「該怎麼度過」，網友們則會集思廣益，分享自身的休假行程。一名網友在社群上發文，坦言30歲之後的連假過得超級宅，沒辦法唱歌喝酒、出國暴走，反而喜歡不用耗費太多體力的行程。她列出12項「很廢但很爽」的事，包括去打醫美、染髮、整理房間、每天睡滿10小時、整理手機相簿、追劇、吃甜點、按摩、和男友約會看夕陽、騎Ubike晃晃、刷浴室以及逛街，每一項都超chill，也不需要人擠人。
貼文一出，立刻引發大批網友共鳴，留言表示：「睡覺是唯一選擇」、「連假就是先睡飽，然後起床耍廢滑手機」、「30歲+1，連假都不想出門」、「每天的疲勞轟炸，到連假只想在家睡覺耍廢陪貓咪」、「30歲前的連假真的是拚命出國玩，30歲後的連假回鄉下老家找爸爸媽媽。」另外，有不少家長看完行程後羨慕直呼：「我也想這樣過，但生了一個小屁孩，只剩下顧小孩了」、「要顧小孩……」
端午連假放3天 旅遊、出國人潮暴增
今年端午連假有3天，隨著天氣逐漸轉趨穩定，不少民眾規劃返鄉或出遊，交通部高速公路局預估連假國道車流量將達平日的1.3倍，以返鄉及觀光旅遊為主，部分國道路段及尖峰時段恐出現壅塞情形，提醒用路人提前規劃行程。另外，桃園機場也估計今年平均單日的旅運量約14.3萬人次，超越去年（2025年）的13.2萬人次，單日最高旅運量為6月19平均每日約14.3萬人次，不但超越去（2025）年的13.2萬人次，更突破2019年疫情前高峰的13.8萬人次，出國高峰則在6月19日，恐高達14.9萬人次，建議旅客提前3小時到機場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
每逢連假總有人問「該怎麼度過」，網友們則會集思廣益，分享自身的休假行程。一名網友在社群上發文，坦言30歲之後的連假過得超級宅，沒辦法唱歌喝酒、出國暴走，反而喜歡不用耗費太多體力的行程。她列出12項「很廢但很爽」的事，包括去打醫美、染髮、整理房間、每天睡滿10小時、整理手機相簿、追劇、吃甜點、按摩、和男友約會看夕陽、騎Ubike晃晃、刷浴室以及逛街，每一項都超chill，也不需要人擠人。
貼文一出，立刻引發大批網友共鳴，留言表示：「睡覺是唯一選擇」、「連假就是先睡飽，然後起床耍廢滑手機」、「30歲+1，連假都不想出門」、「每天的疲勞轟炸，到連假只想在家睡覺耍廢陪貓咪」、「30歲前的連假真的是拚命出國玩，30歲後的連假回鄉下老家找爸爸媽媽。」另外，有不少家長看完行程後羨慕直呼：「我也想這樣過，但生了一個小屁孩，只剩下顧小孩了」、「要顧小孩……」
端午連假放3天 旅遊、出國人潮暴增
今年端午連假有3天，隨著天氣逐漸轉趨穩定，不少民眾規劃返鄉或出遊，交通部高速公路局預估連假國道車流量將達平日的1.3倍，以返鄉及觀光旅遊為主，部分國道路段及尖峰時段恐出現壅塞情形，提醒用路人提前規劃行程。另外，桃園機場也估計今年平均單日的旅運量約14.3萬人次，超越去年（2025年）的13.2萬人次，單日最高旅運量為6月19平均每日約14.3萬人次，不但超越去（2025）年的13.2萬人次，更突破2019年疫情前高峰的13.8萬人次，出國高峰則在6月19日，恐高達14.9萬人次，建議旅客提前3小時到機場。
更多「端午連假」相關新聞。