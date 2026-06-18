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▲黛薇雀絲在《七夜怪談西洋篇》的演出曾獲MTV電影獎「最佳反派」，嚇到不少觀眾。（圖／翻攝自IMDb）

▲《星際寶貝》中的小女孩莉蘿（左），就是由黛薇雀絲聲音演出。（圖／翻攝自IMDb）

▲黛薇雀絲曾是在好萊塢發展不錯的少女演員，本身的模樣跟《七夜怪談西洋篇》裡的陰森、詭異有很大差別。（圖／美聯社／達志影像）

曾經在《七夜怪談西洋篇》中扮演「貞子」的歐美版本「薩瑪拉」童年時代的黛薇雀絲，驚傳已於美國時間16日（週二）去世，享年35歲。她的男友羅伊賀南德茲透露她因為腦膜炎又有血液感染，造成敗血症的狀況，導致她的身體機能衰竭，才會英年早逝。黛薇還曾為《星際寶貝》、《神隱少女》英語版的主角獻聲，演藝事業很早就有不錯的發展，人生卻沒有圓滿的收場。黛薇雀絲因為在《七夜怪談西洋篇》飾演怨靈薩瑪拉的表演，贏得當年MTV電影獎「最佳反派」，人氣一度衝上高峰。她在迪士尼《星際寶貝》則是聲音演出主角莉蘿，呈現與薩瑪拉完全不同的陽光面貌，亦曾為《神隱少女》英語版的千尋獻聲，當她去世消息傳出，不少觀眾感到驚訝。她雖然曾經走紅，卻已近10年沒有任何演出，和男友住在洛杉磯貧民區，身材削瘦、營養不良，之前也曾因此住進醫院，卻還是沒能挽回健康，在距離過36歲生日的一個多月前離世，令影迷遺憾。羅伊賀南德茲在兩天前於募款平台GoFundMe設立專頁，表明黛薇雀絲已經和家人鬧翻，過程中也讓她相當痛苦，而她曾經遭到霸凌，在洛杉磯貧民區為了想要有快樂與平安的生活，也一直在苦苦掙扎。羅伊表示自己承諾過要給她愛與關懷，然而她的健康狀況卻已經撐不了多久，因此試圖向外界求助，讓他們能夠有一個可以共同住在一起、感到平安與快樂的地方，目前已募集到3530美元，約為目標數字5500美元的65％。讓人感慨的是，黛薇去世前仍沒有等到這個渴盼多時的家，網友在留言區中提到她曾經為自己的童年帶來歡樂，對於她的人生最後階段如此淒涼為她難過。其實在好萊塢，仍不乏像黛薇一樣曾經表面看似風光，家庭生活卻有不少問題的少年藝人，也不見得每個人都能走出陰霾，只留下一個又一個讓人嘆息的傷心故事。