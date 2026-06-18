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郭正亮拋「中國會等蔣萬安到2032嗎？」

郭正亮贊同「台灣主動創造條件、爭取和平」

台北市長蔣萬安日前發聲主張廢除監察院，遭資深媒體人黃暐瀚指是「跨越市長，直指國政」，甚至像在釋出未來參選總統訊號。對此，前立委郭正亮昨（17）日指出，蔣萬安若年底連任後隨即投入2028總統大選，恐面臨正當性與時機問題，韓國瑜、侯友宜過去經驗都不佳。不過，郭正亮也指出，若蔣萬安等到2032年再選，局勢不一定會等他。郭正亮昨上《綠也掀桌》分析藍營2028總統人選布局時表示，從目前民調來看，蔣萬安的支持度確實最高，這是事實，但若蔣萬安年底成功連任，隨即投入2028總統大選，恐怕仍會面臨正當性與時機問題。以韓國瑜、侯友宜為例，韓國瑜剛選上第一任高雄市長就選總統，侯友宜則是剛連任新北市長後參選總統，結果都不好。然而，郭正亮進一步分析指出，蔣萬安若等到2032年再選總統，有些局勢並不是他能決定的，到時要面對的問題可能比台中市長盧秀燕更嚴峻，關鍵在於「2032，大陸還會等你嗎？」郭正亮指出，許多人之所以認為2028非常重要，是因為中共總書記習近平可能只做到2032年，下一任中國領導人未必會給台灣同樣的時間。郭正亮認為，台灣面臨一個大的時間框架，問題不只是誰代表藍營出戰，而是台灣到底要追求什麼樣的和平？曾任美國亞太助卿的丹尼爾羅素（Daniel R. Russel）提出關鍵問題，也就是不論台灣由誰執政，都必須回答「你到底要什麼樣的和平？」羅素聽懂了國民黨主席鄭麗文的論述，也理解鄭麗文認為和平不是等待而來，而是必須主動爭取。郭正亮接著也批評，民進黨若一味把兩岸塑造成民主與威權的價值對立，兩岸將永遠無法談判，且價值對立並不能決定勝負。若不主動創造條件，未來台灣是否可能被迫接受更不利的和平，甚至成為「投降的和平」。台灣小，能爭取到多少符合自身條件的和平，沒有人有把握，但若現在不爭取條件，未來也不會有更多條件可談，因此他認為鄭麗文嘗試爭取和平條件的做法是對的。