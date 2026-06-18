我是廣告 請繼續往下閱讀

線上、實體同步開戰 玩家從凌晨一路搶到上午

▲《戰鬥陀螺X》CX-18「腕龍鞭打隨機強化組」成為618熱門商品之一，不少玩家從凌晨守到開賣，只為提高入手機會。（圖／萊爾富）

萊爾富主管親自押送陀螺！現場拆箱清點防黑箱

▲《戰鬥陀螺X》618開賣吸引大批玩家排隊，萊爾富公開清點商品、發放號碼牌等做法，意外獲得網友一致好評。（圖／Threads）

排隊機制獲封「教科書級」 玩家：所有通路都該學

▲規劃完整排隊動線，以編號籃與號碼牌區隔排隊位置，讓玩家清楚知道自己的順序。（圖／Threads）

▲有門市提供茶葉蛋、飲料及點心給排隊玩家，不少網友直呼「第一次排隊排到被照顧」。（圖／Threads）

▲萊爾富主管親自將《戰鬥陀螺X》商品送抵門市，並在玩家面前公開拆箱、清點數量。（圖／Threads）

「搶不到戰鬥陀螺」的哀號聲，從今（18）日凌晨0點就響徹社群。618購物節除了各大電商掀起搶購潮外，萊爾富上午10點也限量開賣《戰鬥陀螺X》「CX-18 腕龍鞭打隨機強化組」，吸引大批玩家排隊卡位。然而比起誰搶到了，更讓玩家熱議的是萊爾富公開透明的販售流程。從主管親自押送商品、現場拆箱清點，到發放號碼牌、提供茶葉蛋與飲料，都獲得大批玩家一致好評，Threads上甚至有玩家大讚「萊爾富爸爸」。今年618購物節，《戰鬥陀螺X》同步於多個通路販售。MOMO購物網、FUNBOX官方蝦皮商城等電商平台率先於凌晨0點開賣，多款BX、CX系列新品吸引玩家守在電腦、手機前等待搶購，另一方面，萊爾富上午10點限量販售CX-18「腕龍鞭打隨機強化組」，採每人限購1盒方式販售，不少門市清晨便出現排隊人潮，甚至有玩家前一晚就開始夜排。Threads上也有玩家成立「開賣現場回報專區」，即時分享各地門市排隊資訊。還有不少新手玩家想趁著618入坑，在社群詢問建議入手哪一款，卻有資深玩家笑說「現在不是挑哪顆，而是搶得到哪顆」，引發玩家共鳴。不少排隊買家在Threads分享現場影片，表示為避免過去曾發生的偷跑、藏貨等爭議，萊爾富這次特別由主管親自將商品送到門市，並直接在所有排隊玩家面前拆箱、清點商品數量，再依序發放號碼牌，整個過程公開透明，也讓不少玩家直呼「第一次看到有人公開拆箱」、「這樣就不用擔心有人先藏貨」、「全程透明真的很安心」。除了公開拆箱、清點商品數量外，萊爾富此次也規劃完整排隊機制，地面放置編號籃與號碼牌，避免人潮推擠與插隊爭議。有些門市工作人員還主動發送茶葉蛋、瓶裝水、飲料及點心，並提醒排隊規則與販售時間，照顧長時間等待的玩家，讓不少人直呼「第一次排隊排到被照顧」。這套排隊流程在Threads掀起熱烈討論，不少玩家形容是「教科書級的完美」，認為主管親自押貨、現場公開拆箱、貨量透明，加上完善的排隊規劃，都大幅降低黃牛、藏貨等爭議，更有人直呼「這才是真正公平」、「所有通路都應該學一下」、「萊爾富我大哥」、「戰鬥陀螺爸爸」。