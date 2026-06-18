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C羅已經在世界盃和歐國盃等重大國際賽事中連續10場遭遇進球荒；他上一次在世界大賽中透過「Open Play」進球，已經要追溯到將近5年前。

2026年世界盃小組賽首輪，爭冠大熱門葡萄牙爆冷以1：1遭剛果民主共和國逼平，陣中球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）場上低迷的表現不免被球迷拿出來討論。除此之外，有台灣網友曬出一段開場前的球員VCR，只見C羅裝兇比出「放馬過來」的招手手勢，讓網友笑噴紛紛直呼：「他這什麼土動作？」、「畢竟是大叔的年紀了」。今日葡萄牙迎來本屆世界盃首戰，交手剛果本被視為可以輕鬆取勝的比賽。不料陣中老大哥C羅全場神隱，最終以1：1握手言和。賽後C羅慘遭炎上的同時，有網友在Threads上分享了一段轉播畫面，內容是兩隊在開場前介紹先發陣容的球員VCR。只見畫面中的C羅擺出嚴肅表情，隨後比出「放馬過來」的挑釁招手動作。貼文一出馬上吸引破5萬人瀏覽，還有600多次轉發以及破千讚。許多球迷認為這個手勢散發出濃濃的年代感，紛紛湧入留言區狂笑：「他這什麼土動作？」 、「畢竟是大叔的年紀了」、 「什麼怪阿伯」、 「他的年紀這動作合理」甚至有球迷笑說：「好像郭富城的感覺。」C羅本場比賽表現不如預期，最讓葡萄牙球迷難以接受的是，就在不到24小時前，世界足壇的另外三大巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）與梅西（Lionel Messi）皆在各自的世界盃首戰中大放異彩，紛紛上演「梅開二度」並率隊輕鬆大勝。反觀踢滿90分鐘的C羅，整場比賽形同隱形，留下了尷尬的成績單。C羅整場比賽僅有3次射門、0次創造機會、0次地面對抗，且一如既往地在防守端沒有任何貢獻。更殘酷的數據指出，自從2022年世界盃對陣迦納罰進點球後，數據顯示，過去兩年葡萄牙在C羅先發時場均僅能攻入1.9球，而當他缺陣時，場均進球數反而飆升至2.8球。賽後，面對媒體排山倒海對C羅定位的質疑，總教練馬丁尼茲依舊選擇大力護航。他認為球隊沒能贏球是因為中場支援不足，而非C羅的問題：「在第一個進球後，我們沒能持續把球送到前場去配合前鋒的跑位。當剛果排出5防線甚至是6防線的防守時，C羅正是我們需要的，在球隊需要進球的關鍵比賽中，把世界上最好的得分手換下場是毫無邏輯的。」即便馬丁尼茲在第83分鐘派上替補神鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos），也是換下中場維蒂尼亞（Vitinha）大打雙前鋒，始終不願動用「撤下C羅」的B計畫。C羅過去確實擁有「世界第一射手」的美譽，但隨著時光流逝，這項保證顯然已經過期。葡萄牙若想在本屆世界盃走得更遠，馬丁尼茲與C羅都必須正視現實，在接下來的小組賽中做出更務實的戰術調整。