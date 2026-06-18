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宏達電（2498）今（18）日召開股東常會，由董事長王雪紅親自主持。受惠出售部分XR（延展實境）業務及處分廠房資產，加上積極布局AI與XR領域，公司去年成功轉虧為盈，每股盈餘（EPS）7.21元。股東會也正式通過每股配發0.5元現金股利，為多年來首度恢復發放現金股利。宏達電去年初將部分XR業務及相關研發團隊出售給Google，交易金額2.5億美元（約新台幣81.9億元），隨後再出售桃園及新北共17筆土地及建物予和碩，交易總金額約56.38億元，預計認列處分利益約39億元。受惠資產活化及業外收益挹注，全年歸屬母公司業主淨利達60.3億元，順利由虧轉盈。展望AI發展，王雪紅表示，AI已成為全球最重要的產業趨勢，且發展速度遠超市場預期，從雲端算力、大型模型到終端裝置、企業營運及各垂直產業應用，都正快速落地並創造新價值。她認為，AI不只是一次技術革新，更是驅動下一波產業發展與生活型態改變的重要力量。王雪紅指出，HTC過去一年已成功轉型為AI與XR內容平台，透過軟硬體整合及內容生態布局，客戶已拓展至企業、醫療、教育、藝術、文化展演及各類產業應用。旗下VIVERSE平台截至5月底月活躍用戶突破150萬人，累積超過3.2萬項內容、吸引逾1.4萬名創作者加入，第三季也將推出AI應用內容。在AI硬體方面，王雪紅表示，VIVE Eagle是HTC首款AI智慧眼鏡，也是將AI帶入日常生活的重要布局，不僅榮獲2026年紅點設計獎，也預計第三季正式進軍歐洲及美國市場，未來還將推出更多以AI為核心、具備感知互動能力的智慧裝置。股東提問環節則出現有趣插曲。有小股東戴著VIVE Eagle AI智慧眼鏡發言，質疑台上主管竟無人配戴自家產品，直言「自己做的東西自己要敢吃」，認為股東會正是最佳宣傳場合。對此，王雪紅笑著回應，股東的建議非常有道理，但智慧眼鏡屬於穿戴式產品，每個人的臉型不同，因此公司在產品推出時格外謹慎。她也自嘲自己「沒有鵝蛋臉」，長時間配戴舒適度沒有那麼理想，因此今天沒有戴著出席。另有股東認為VIVE Eagle外型仍偏保守，並引用蘋果創辦人賈伯斯名言表示，「如果一本書的封面不好看，消費者就不會想買」，期待產品設計更加亮眼，更喊話希望宏達電重返千金股。對此，王雪紅表示認同，也強調公司一直希望產品能更漂亮、更具特色，並請團隊後續與該名股東聯繫交流。王雪紅最後表示，HTC將持續深耕AI、XR與空間運算等核心技術，開發更多優質產品與服務，把握AI與沉浸式科技帶來的新商機，持續提升公司競爭力，為股東創造更大價值。除了AI穿戴裝置外，宏達電也持續拓展AI應用版圖。旗下G REIGNS日前攜手金屬工業研究發展中心、富鴻網及穩發漁業等合作夥伴，推出整合AI、5G專網、衛星通訊、邊緣運算及無人機技術的智慧魚探解決方案，協助遠洋漁業提升魚群搜尋效率、即時資訊回傳能力及海上作業安全，推動智慧海洋應用落地。