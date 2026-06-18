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台東縣長饒慶鈴前以預錄影片參與中國第18屆海峽論壇，遭陸委會要求內政部徹查有無違反《兩岸關係條例》33條之1。台北市長蔣萬安今（18）日替她抱不平，直呼「賴清德跟習近平吃蝦仁飯可以，但是縣市長為農民來推銷水果卻要被查」他說，人民看得非常清楚。陸委會日前宣布，本月中旬登場的「海峽論壇」屬於中共對台統戰平台，禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，因此駁回台東縣長饒慶鈴申請赴廈門參與行程，不過饒慶鈴之後透過預錄影片方式另類出席，但遭陸委會主委邱垂正批評，更反問為什麼一定要去統戰平台銷售水果？邱垂正更指出，縣市首長赴中一定要申請，而饒慶鈴年初赴中已經有一次違規，擅自更改行程見了宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，聯審會對此非常有意見。饒慶鈴後續再申請赴中就會否准。該次違規已被註記，變更行程一定要事先告知。台北市長蔣萬安今出席信維整宅即將招商活動，被問到此事，他說「賴清德跟習近平吃蝦仁飯就可以，但是縣市長為農民來推銷水果卻要被查。我想，人民看得非常清楚」。總統賴清德2023年競選總統時，曾透漏想跟中共總書記習近平共進晚餐，更說若習有機會來台灣，「我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶」。