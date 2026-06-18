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為提升競爭力，傳公股金控第一金、兆豐金、合庫金及華南金旗下投信公司推動「四合一」合併案，並由第一金主導。第一金今（18）日召開股東會，小股東也關心公股投信「四合一」進度及第一金的態度。對此，第一金總經理方螢基強調，對於任何合併案會遵循3大原則，並經董事會決議後才能公告。今日在第一金股東會上，小股東發言詢問對於公股投信「四合一」的看法，若財政部要求合併成真，希望合併後的投信子公司達成怎樣的經營目標？合併後員工相關權益包括有無安置計畫等，希望能重視員工，落實員工協商安置，避免出現像民營銀行合併的抗爭行動。對此，第一金總經理方螢基則回應，第一金是上市公司，對於相關合併相關訊息，有嚴格規範，在董事會決議後才能公告，目前無法評論。不過，由於公股拿下國票金經營權，傳出財政部可能推動「公民併」，市場也點名第一金可能合併國票金，一度造成第一金股價重挫逾6%，甚至外資大賣第一金股票。對此，方螢基強調，當天第一金就發出澄清稿，強調「沒有這個規畫」。對於任何合併議題，他重申遵循3大原則，包括遵循主管機關法令，合併要符合長期經營策略包括擴大規模、提升綜效及競爭力，同時也要確保股東、客戶及員工權益。