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▲「魔鏡號」面臨銷售下滑，恐將面臨消失下場。（圖／翻攝自魔鏡號X@car_magicmirror）

被視為日本成人影視產業代表性企劃之一的「魔鏡號」，近日透過官方社群發文透露營運危機，引發大批粉絲關注，官方坦言目前正遭遇前所未有的挑戰，無論是市場關注度還是作品銷售表現，都出現明顯下滑，如果未來情況沒有改善，這個陪伴觀眾多年的經典品牌，恐怕將面臨結束營運的命運。「魔鏡號」多年來一直是日本成人影視產業極具代表性的企劃之一，不僅擁有極高辨識度，更成為許多觀眾接觸相關作品時最熟悉的品牌之一，由於獨特的拍攝概念與長期累積的知名度，讓魔鏡號逐漸從單純的拍攝企劃，演變成業界具指標性的文化符號，在日本甚至海外都擁有不少支持者。面對市場低迷，官方並未選擇直接放棄，而是宣布將展開「背水一戰」計畫，未來除了持續推出作品外，也將透過社群平台分享更多幕後故事、拍攝祕辛以及魔鏡號的歷史沿革，希望藉由增加與粉絲互動的方式，重新喚起外界關注，為品牌注入新的活力。針對魔鏡號遭遇的困境，AV評論人一劍浣春秋也提出自己的看法，他認為許多觀眾在長時間接觸同類型作品後，對於拍攝模式與敘事套路已經相當熟悉，自然較難產生當初的新鮮感與驚喜感，這種情況不只出現在魔鏡號身上，而是整個產業普遍面臨的共同問題。隨著市場環境改變與觀眾口味不斷演變，如何在維持品牌特色的同時創造新鮮感，已成為魔鏡號接下來必須面對的重要挑戰，無論是推出新企劃、改變拍攝模式，還是透過社群經營拉近與觀眾的距離，都將影響這個經典品牌未來能否持續存在。對許多老粉絲而言，「魔鏡號」不只是企劃名稱，更是一段時代記憶，如今傳出生存危機，也讓不少人感到相當不捨。