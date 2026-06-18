我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國國家隊主帥洪明甫（Hong Myung-bo）在賽前記者會上，針對球隊閉門訓練遭無人機闖入一事表達強烈遺憾，所幸當時球隊僅在熱身階段，戰術並未外洩。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃A組小組賽即將迎來地主墨西哥與韓國的激戰。然而，就在韓國隊進行極機密的「閉門訓練」時，卻意外爆出無人機偷拍疑雲。韓國國家隊主帥洪明甫今（18）日在賽前記者會上，針對這起可能洩漏球隊戰術的突發事件表達了強烈的遺憾。為了準備與地主墨西哥的關鍵一戰，洪明甫特別安排在週二於墨西哥西部薩波潘（Zapopan）的訓練基地進行為期90分鐘、完全排除媒體採訪的閉門訓練。世界盃期間，各隊通常會獲得一天的閉門訓練特權，以便在不受外界干擾的情況下演練專屬戰術。不過，就在球員們於訓練初期進行熱身時，一名韓國國家隊的安全人員敏銳地發現訓練場上空出現了一架無人機。該名官員立即通報了在基地駐守的墨西哥軍方，軍方也迅速出手攔截並將其擊落。不過，根據韓國足協（KFA）的說法，兩名疑似無人機操作員的男子在墨西哥當局逮人前，迅速撿起無人機逃離了現場。針對這起離譜的偷拍事件，韓國足協已正式要求當地警方展開調查，並將此事通報給國際足總（FIFA）。洪明甫在週三於瓜達拉哈拉體育場（Estadio Guadalajara）的賽前記者會上無奈表示：「我是在昨天的訓練中得知了無人機事件。幸運的是，這件事發生在我們開始進行戰術演練之前，所以實質上我們並沒有受到太多影響。」但他同時也重申了對主辦國維安的擔憂：「在我們準備這場關鍵戰役的緊要關頭，發生這樣的事情實在令人感到非常遺憾。」根據《美聯社》引述墨西哥聯邦官員的匿名消息指出，這並非單一事件。近日已有數架無人機在試圖闖入墨西哥各個體育場與球隊大本營的安全管制區時遭到當局攔截。這也讓本屆世界盃的「情蒐戰」與場外維安亮起了紅燈。