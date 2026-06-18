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總統府日前公布監察委員提名名單，其中包含前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚謝政達，但兩人事後卻雙雙宣布退出提名，聲明並表達「同意廢除監察院」。對此，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（18）日受訪表示，在進行憲政改革或是在廢除相關機關之前，憲法賦予一定的責任，為了讓現行憲政體制能順利運作，仍希望立法院能審查人事同意權。蕭美琴上午出席中研院院長交接典禮，針對廖婉汝、謝政達婉拒監委提名一事，蕭美琴受訪時說，他們提出對憲政機關的存廢問題及憲政秩序等，社會已有多次討論，「我們也尊重他們的決定，雖然非常遺憾」。蕭美琴提到，他們都是國家的人才，他多年前在花蓮，就看到謝政達在基層法服做公益，也具有法律背景，同時對於勞動人權都有專業，因此當初在提名時，也是依據專業，希望這些人才都能夠不分黨派、為國所用。蕭美琴說，現在社會對於憲政機關存廢問題，有許多討論，事實上，他們也有多年的主張，但在進行憲政改革或是在廢除相關機關之前，憲法也賦予一定的責任，包含糾舉、彈劾權、政治人物的政治獻金相關業務等，都在監察院。蕭美琴表示，為了讓國家民主體制，尤其現行的憲政體制能順利運作，還是希望立法院能秉持著憲政的精神，如實地做人事同意權的審查以及同意；他說，相信朝野對於各種憲政的主張，政府會持續地保持溝通，在立法院也已經看到相關提案，這都會持續關注，但現在就是要確保國家治理，能順利進行，整個憲政秩序，也都能夠獲得大家支持。