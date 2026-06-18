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▲英格蘭在淘汰賽16強賽中，極可能在墨西哥城著名的「高原地獄」阿茲特克體育場硬碰地主墨西哥隊，高海拔與狂熱的魔鬼主場將是圖赫爾（Thomas Tuchel）大軍的第一道考驗。（圖／路透／達志影像）

▲若英格蘭一路過關斬將，四強準決賽預期將與宿敵阿根廷交手。屆時，首戰剛演出帽子戲法的球王梅西（Lionel Messi），將與英格蘭眾星上演史詩級的世紀對決。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃開打後，英格蘭首戰就以4：2擊退克羅埃西亞，在L組強勢跨出第一步，也讓外界開始重新審視這支「三獅軍團」的奪冠可能。由新帥圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍的英格蘭，若能順利以小組第一晉級，接下來的淘汰賽之路將可能一路面對地主墨西哥、南美強權巴西、衛冕軍阿根廷，甚至在決賽強碰西班牙。從小組賽到大力神盃前的最後一戰，英格蘭想終結60年世界盃冠軍荒，這條「奪冠終極之路」不只充滿想像，而每一步也都藏著足以改寫隊史的巨大考驗。若英格蘭順利拿下L組第一，在全新的32強賽中，預計將迎戰E/H/I/J/K組的其中一支第三名球隊。依照國際足總（FIFA）世界排名與種子順位推估，潛在對手包含象牙海岸、沙烏地阿拉伯、挪威、阿爾及利亞或民主剛果。這關對實力雄厚的三獅軍團而言，應能穩紮穩打過關。然而，真正的考驗從開始。英格蘭極可能碰上A組第一的地主。屆時，英格蘭將被拋進素有「高原地獄」之稱的墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca），在狂熱的地主球迷海嘯與高海拔缺氧的極端環境下，迎來對意志力的終極摧殘。如果英格蘭能挺過地主關卡，接下來每一步都是史詩級的修羅場。，兩大奪冠熱門在邁阿密正面交鋒，勢必掀起足壇海嘯。若能跨越森巴軍團，。英格蘭與阿根廷在世界盃歷史上充滿了「上帝之手」與各種恩怨情仇，這場頂級宿敵對決將決定誰能拿到決賽門票。而如果圖赫爾成功帶領英格蘭挺進最終決賽，站在下半部籤表盡頭等待他們的，預計將是目前世界排名高居頂峰的「無敵艦隊」。兩隊將在紐澤西的大都會體育場爭奪象徵至高無上榮耀的大力神盃。