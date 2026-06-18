美國總統川普（Donald Trump）高調宣稱與伊朗達成終戰協議，並將其視為外交成果，但隨著協議內容逐步曝光，外界開始質疑，美方在這場歷時數月、重創全球能源市場的衝突中，究竟取得了多少實質成果。部分分析人士甚至認為，華府最終被迫大幅調整原先目標，才換得伊朗重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），避免全球經濟陷入更嚴重危機。
根據衛報報導，正如俗話所說：沒有任何作戰計畫能在與敵人正面交鋒後倖存。美國與伊朗自2月開戰以來，美國總統川普（Donald Trump）最初帶著「最高目標（maximalist goals）」，誓言要徹底根除伊朗的核能計畫、摧毀其彈道飛彈計畫，並終止其對包括真主黨（Hehbollah）和哈瑪斯（Hamas）在內的區域軍事組織的資助。
但如今，他選擇退出戰爭時，換來的卻僅僅是伊朗「口頭承諾」。據目前公布的美伊諒解備忘錄（MOU）內容，伊朗僅承諾不發展核武並持續進行核談判，協議中並未明確提及彈道飛彈計畫；此外，黎巴嫩停火也被納入協議範圍，真主黨甚至公開將此形容為「勝利」。
關鍵命脈：荷姆茲海峽成伊朗最強底牌
分析指出，伊朗在衝突期間最重要的籌碼，正是掌控全球能源命脈的荷姆茲海峽。這條連接波斯灣與阿曼灣的重要航道承載全球約五分之一石油與天然氣出口。戰爭爆發後，伊朗實質封鎖航道，導致國際油價飆升，全球供應鏈承受巨大壓力。而川普政府為了迫使該海峽重新開放，最終不得不對其宏大的戰略目標低頭退讓。
中東研究院（Middle East Institute）外交研究員、前美國國務院近東事務助理國務卿李芙（Barbara Leaf）指出，美方發動這場戰爭時，對「伊朗政權的韌性」做出了極其災難性且不切實際的評估，同時也低估其封鎖荷姆茲海峽及攻擊區域設施的能力。
李芙指出：「美國很快就發現，想要壓制一個花了四十年時間刻苦鑽研『不對稱作戰思維與技能』的對手，根本不是美軍先前所準備好的那場戰爭。」她表示，「全球經濟痛苦迅速加劇，最後波及美國消費者，讓這場戰爭變得更難打下去。」
李芙認為，川普如今陷入兩難，一方面不願重新擴大軍事衝突，但另一方面，美國為換取停火已放棄不少原本握有的龐大談判籌碼（leverage）。
執政黨內掀反彈：文本隱晦遭批「數十年來最慘外交敗筆」
值得注意的是，白宮對協議內容始終態度低調。雖然川普政府日前透過電話簡報公開部分內容，但至今仍未正式公布完整文本。此舉也引發國會兩黨議員不滿。
共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）痛批，這是「數十年來最嚴重的外交政策失誤」，更諷刺稱「雷根總統氣得都要從墳墓裡跳出來了。」他認為伊朗核野心並未真正受到遏制，反而學會利用威脅封鎖荷姆茲海峽作為談判工具，未來恐持續以此施壓國際社會。
另一名共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）也表示，目前公開的14項協議內容不足以讓他認定這是一項成功協議。
川普改口幫伊朗緩頰：活成了自己當初最討厭的模樣
外界同時注意到，川普多年來不斷批評前總統歐巴馬任內推動的伊朗核協議（JCPOA），指責當時華府以巨額資金換取伊朗限制核發展。然而如今川普政府卻可能同意解凍伊朗海外資產、支持成立數千億美元重建基金，並鬆綁部分經濟限制，引發外界質疑兩者差異何在。
川普日前甚至表示，被凍結的伊朗資產「本來就是他們的錢」，暗示未來可能返還相關資金。此外，對於伊朗保有和平用途核能及飛彈能力的主張，川普部分發言也被外界解讀為態度較過去軟化。
不過也有部分外交人士認為，美伊協議雖不完美，但仍是目前最可行的選項。即無論政治代價多麼高昂，都必須讓這場衝突盡快畫下句點。
曾參與伊朗核協議談判的前美國外交官馬利（Robert Malley）指出，不應直接將此次MOU與2015年核協議相提並論，因為兩者是在完全不同背景下誕生的安排。他認為，儘管協議存在不少缺陷，但若與持續戰爭、能源危機升級及區域局勢惡化等替代方案相比，目前的協議仍是較佳選擇。
李芙表示，看到這場「愚蠢至極的戰爭終於即將落幕，她感到深切的寬慰」，但她同時警告，「目前幾乎沒有任何機制能確保現任政府未來不會再度重蹈覆轍、滑向衝突的深淵。」
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但如今，他選擇退出戰爭時，換來的卻僅僅是伊朗「口頭承諾」。據目前公布的美伊諒解備忘錄（MOU）內容，伊朗僅承諾不發展核武並持續進行核談判，協議中並未明確提及彈道飛彈計畫；此外，黎巴嫩停火也被納入協議範圍，真主黨甚至公開將此形容為「勝利」。
關鍵命脈：荷姆茲海峽成伊朗最強底牌
分析指出，伊朗在衝突期間最重要的籌碼，正是掌控全球能源命脈的荷姆茲海峽。這條連接波斯灣與阿曼灣的重要航道承載全球約五分之一石油與天然氣出口。戰爭爆發後，伊朗實質封鎖航道，導致國際油價飆升，全球供應鏈承受巨大壓力。而川普政府為了迫使該海峽重新開放，最終不得不對其宏大的戰略目標低頭退讓。
中東研究院（Middle East Institute）外交研究員、前美國國務院近東事務助理國務卿李芙（Barbara Leaf）指出，美方發動這場戰爭時，對「伊朗政權的韌性」做出了極其災難性且不切實際的評估，同時也低估其封鎖荷姆茲海峽及攻擊區域設施的能力。
李芙指出：「美國很快就發現，想要壓制一個花了四十年時間刻苦鑽研『不對稱作戰思維與技能』的對手，根本不是美軍先前所準備好的那場戰爭。」她表示，「全球經濟痛苦迅速加劇，最後波及美國消費者，讓這場戰爭變得更難打下去。」
李芙認為，川普如今陷入兩難，一方面不願重新擴大軍事衝突，但另一方面，美國為換取停火已放棄不少原本握有的龐大談判籌碼（leverage）。
值得注意的是，白宮對協議內容始終態度低調。雖然川普政府日前透過電話簡報公開部分內容，但至今仍未正式公布完整文本。此舉也引發國會兩黨議員不滿。
共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）痛批，這是「數十年來最嚴重的外交政策失誤」，更諷刺稱「雷根總統氣得都要從墳墓裡跳出來了。」他認為伊朗核野心並未真正受到遏制，反而學會利用威脅封鎖荷姆茲海峽作為談判工具，未來恐持續以此施壓國際社會。
另一名共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）也表示，目前公開的14項協議內容不足以讓他認定這是一項成功協議。
川普改口幫伊朗緩頰：活成了自己當初最討厭的模樣
外界同時注意到，川普多年來不斷批評前總統歐巴馬任內推動的伊朗核協議（JCPOA），指責當時華府以巨額資金換取伊朗限制核發展。然而如今川普政府卻可能同意解凍伊朗海外資產、支持成立數千億美元重建基金，並鬆綁部分經濟限制，引發外界質疑兩者差異何在。
川普日前甚至表示，被凍結的伊朗資產「本來就是他們的錢」，暗示未來可能返還相關資金。此外，對於伊朗保有和平用途核能及飛彈能力的主張，川普部分發言也被外界解讀為態度較過去軟化。
不過也有部分外交人士認為，美伊協議雖不完美，但仍是目前最可行的選項。即無論政治代價多麼高昂，都必須讓這場衝突盡快畫下句點。
曾參與伊朗核協議談判的前美國外交官馬利（Robert Malley）指出，不應直接將此次MOU與2015年核協議相提並論，因為兩者是在完全不同背景下誕生的安排。他認為，儘管協議存在不少缺陷，但若與持續戰爭、能源危機升級及區域局勢惡化等替代方案相比，目前的協議仍是較佳選擇。
李芙表示，看到這場「愚蠢至極的戰爭終於即將落幕，她感到深切的寬慰」，但她同時警告，「目前幾乎沒有任何機制能確保現任政府未來不會再度重蹈覆轍、滑向衝突的深淵。」
https://www.theguardian.com/world/2026/jun/17/trumps-iran-deal-is-result-of-unrealistic-ambitions-for-an-untenable-war
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