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▲《玩具總動員5》攜手《Disney Lorcana》推出巴斯光年電影限定閃卡。（圖／威秀影城）

威秀首日就發完！巴斯光年閃卡還有3管道可拿

▲《玩具總動員5》主題裝置即日起於信義威秀影城展出，電影限定閃卡同步掀起收藏熱潮。（圖／記者林若瑋攝）

電影上映第一天就沒了 海外價格飆破千元

▲《Disney Lorcana》巴斯光年電影限定閃卡已在海外二手市場流通，部分商品價格突破新台幣千元。（圖／翻攝自 eBay）

《玩具總動員5》17日正式上映，比電影更早掀起話題的，是一張「巴斯光年限定閃卡」。威秀影城推出《Disney Lorcana》電影限定特典後，不少玩家在上映首日一早就排隊兌換，《NOWNEWS今日新聞》記者於上映首日傍晚實際透過威秀影城APP購票，前往信義威秀影城準備領取時已經撲空，值得注意的是，這張限定卡在海外二手市場價格已喊到35至65美元（約新台幣1000至1900元），成為近期大家爭相入手的熱門特典。《Disney Lorcana》是迪士尼推出的人氣集換式卡牌遊戲，今年配合《玩具總動員5》上映，推出電影限定「Buzz Lightyear－Space Ranger」特典閃卡。《NOWNEWS今日新聞》記者詢問信義威秀服務人員，表示當天一早就有許多民眾排隊兌換，電影限定閃卡上映首日上午便全數發完，目前沒有庫存。由於各影城配額有限，建議有意收藏的民眾，可先致電欲前往的影城確認是否仍有庫存，以免白跑一趟。不少玩家以為電影限定閃卡只能透過威秀影城兌換，其實總共有三種取得方式，即使影城配額已發完，仍有其他管道能碰碰運氣。使用威秀影城全新APP購買《玩具總動員5》任一版本電影票，即可至全台威秀影城櫃台兌換電影限定特典閃卡乙張，每張電影票限兌換1張，數量有限、送完為止。《Disney Lorcana》將於部分威秀影城舉辦快閃活動，現場除有卡牌教學與體驗外，完成活動也有機會獲得電影限定閃卡。活動場次包括：■ 新竹巨城威秀：6月19日 14:00至18:00■ 台中大遠百威秀：6月19日 14:00至18:00■ 高雄大遠百威秀：6月20日 15:00至21:00■ 台北京站威秀：6月27日 13:00至17:00■板橋大遠百威秀：6月28日 13:00至17:00活動期間持威秀《玩具總動員5》電影票，前往全台《Disney Lorcana》認證合作店家，參與現場教學並購買任一《Disney Lorcana》商品，同樣有機會獲得電影限定特典閃卡。合作店家遍及台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南及高雄等地。海外收藏市場也掀起搶卡熱潮，eBay等二手交易平台，目前已有多張「Buzz Lightyear－Space Ranger」電影限定閃卡上架，價格約35至65美元（約新台幣1000至1900元），部分賣家開價甚至更高。許多玩家笑稱「電影上映第一天就拿不到了」，儘管官方活動將持續至7月19日，但無論是威秀影城、快閃活動或合作店家，皆採「數量有限、送完為止」方式發放。若是以收藏電影限定閃卡為目的，建議民眾出發前先向影城或合作店家確認是否仍有庫存，以免撲空。