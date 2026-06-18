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台北市長蔣萬安表態支持廢除監察院，更喊話藍白黨團否決29名監委提名，不過國民黨中央坦言，廢除監察院不是一朝一夕可以達成，會凝聚共識後，再合宜處理。蔣萬安今（18）日表示，監察院變成為特定政治人物洗白的作法，先凍結監察院運作，後續透過修憲廢除，這也是民進黨一貫的立場跟主張。台北市長蔣萬安今出席信維整宅即將招商活動，針對國民黨中央坦言廢監院非一朝一夕，更說黨內有很多不同意見一事，他說所有民眾都認為，過去監察院並沒有發揮一開始所設計的功能，不管是小吃店標到國防採購的案子，或當時臺灣大缺蛋的時候，有超思公司的弊端，監察院卻輕輕的放下。蔣萬安說，監察院甚至已經成為政治酬庸，或是為特定政治人物洗白的作法，所以他認為這時候，不是討論提名、個別人選是不是適合，而是應好好思考監察院存廢議題，他認為立法院黨團應該要藉由這次人選審查全面否決的方式，先凍結監察院的運作，後續透過修憲達到民眾認為應該要讓它廢除。這也是民進黨一貫的立場跟主張。至於廢監院是否有和北市5名藍委溝通，蔣萬安說都有溝通過，但必須尊重黨團決定，國民黨團一直以來都有很高的自主性，他相信黨團會好好的討論，就這個議題交換意見、凝聚共識。