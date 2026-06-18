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▲以《怪奇物語》走紅的莎蒂辛克，在《蜘蛛人：重生日》的角色備受粉絲矚目。（圖／美聯社／達志影像）

▲湯姆霍蘭德（左）訪問中承認與千黛亞（右）已結婚，《蜘蛛人：重生日》將是他們婚後推出的第一部《蜘蛛人》影片。（圖／美聯社／達志影像）

被預期為今年暑假票房最有機會拿下冠軍的超級大片《蜘蛛人：重生日》，推出最新的預告，被網友譽為：「越來越有陶比麥奎爾經典版的氣氛。」而漫威兩大英雄制裁者與浩克也在預告中都出現，不過網友最關心、《怪奇物語》紅髮佳人莎蒂辛克扮演的神祕新角色，離上片只剩一個多月的這支最新預告還是沒透露。《蜘蛛人：重生日》距離上一集《蜘蛛人：無家日》過了4年多，電影裡的彼得、MJ等也已經到了大學的最後一學期，世人都忘了他是蜘蛛人本尊，他卻還在紐約街頭行俠仗義，只是年歲增長，不但體力已有些衰退，還有基因突變造成的影響。觀眾看到變身成巨人模樣的浩克再度登場都感到興奮，也有人感嘆：「連荷蘭弟（湯姆霍蘭德）都已經邁向30歲了。」只是莎蒂辛克的身影，最新預告裡還是見不太到。湯姆霍蘭德從10年前開始在大銀幕上接下蜘蛛人的重任，成為目前唯一一代主演到第4集的蜘蛛人代表，戲外更從青春偶像到跟扮演MJ的千黛亞結婚、成為人夫，這一集也是他們婚後首度推出的《蜘蛛人》影片，顯得格外有意義，預告裡只出現一點點對手戲，都已讓粉絲開心不已，更好奇莎蒂辛克會與他們之間會形成什麼樣的關係？至於馬克魯法洛在上一支預告中還只有以布魯斯班納的面貌出現，這一支最新預告終於有他變身浩克的鏡頭，似乎也為年底要登場的《復仇者聯盟：末日之戰》做暖身，有傳《蜘蛛人：重生日》情節會和該片綁定，更增加對票房的吸引力。而原先在漫畫中就是從《蜘蛛人》系列配角出身的制裁者，也總算回歸到《蜘蛛人》影片亮相，彼此之間的對手戲亦讓觀眾期待。《蜘蛛人：無家日》曾在新冠肺炎疫情尚未完全結束時，締造全美賣破8億、全球破19億美元的驚人佳績，不少觀眾進戲院一看再看、3代蜘蛛人大合體也造成話題，片尾留下「彼得帕克被世人遺忘」的關鍵情節，使得粉絲都好奇《蜘蛛人：重生日》會如何發展，謎底即將在7月29日解開，台灣已經開始預售，眾多網友第一天就在抱怨特別場很難搶到位子，票房再創新高的可能性相當大。