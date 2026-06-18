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韓國旅遊發展局17日公布的數據顯示，5月到訪韓國的外籍遊客，刷卡消費額首次突破2兆韓元，折合新台幣約414億，按年大增67.1%，創下2023年以來最大及最快增幅。綜合《韓聯社》等韓媒報導，與去年同期相比，訪韓外國遊客在購物（77.8%）、交通運輸（70.6%）、醫療保健（65.8%）、餐飲（64.9%）等領域的消費金額，增幅尤為明顯。其中，中國遊客的消費額比去年同期增加了2倍多。分析認為，訪韓遊客的消費趨勢呈現兩極化特徵，分別是20至30多歲群體主導的個性化消費，以及由中國遊客主導的高端購物行為。報導提到，外國遊客在首爾明洞、聖水洞商圈的消費額，按年分別增長162%和141.9%。韓國旅遊發展局的旅遊數據中心負責人李美淑表示，外國遊客的消費行為，在商業區、行業和國籍方面，正在呈現更加細部化的差異，將提供更多相關數據，幫助地方政府、企業、商家規劃並因應。