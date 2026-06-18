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▲馬克宏用凡爾賽宮收服川普！全館閉館1.6萬警力出動（圖／路透社／達志影像）

▲馬克宏用凡爾賽宮收服川普！全館閉館1.6萬警力出動（圖／路透社／達志影像）

G7峰會閉幕後，全球目光焦點迅速轉移到法國凡爾賽宮。法國總統馬克宏精心策劃了一場史詩級的外交晚宴，專程款待美國總統川普，地點選在「太陽王」路易十四的奢華宮殿，時機則選在美國獨立250週年的歷史節點。然而讓外界始料未及的是，川普不僅在晚宴期間親筆簽下美伊終戰協議，這場峰會更爆出一連串令人忍俊不禁的花絮，讓嚴肅的外交場合增添了不少戲劇色彩。據CNN報導，馬克宏這次可說是費盡心思。他不僅刻意將G7峰會日期調整，以配合川普在白宮草坪舉辦的80歲生日MMA格鬥賽事，還在峰會結束後精心安排了凡爾賽宮的一對一晚宴，確保川普能全程留下來參與所有議程。這番苦心沒有白費。這是川普兩任總統任期內，首次參加G7峰會卻沒有提前離席、也沒有撕毀聯合聲明。相比他2018年峰會後憤而撕毀聯合聲明，以及去年在加拿大提前拂袖而去，這次的川普顯然情緒格外好。峰會期間花絮不斷。川普曾公開抱怨會議室溫度太高，讓工作人員緊張地調整空調；他還有一次整整遲到一個小時才出現，對著其他國家領袖輕描淡寫地開玩笑說，自己是大家的「老大（boss）」，現場氣氛一時之間頗為微妙。儘管如此，此次峰會整體氣氛明顯比以往融洽。川普帶著剛剛促成美伊初步協議的得意心情抵達，各國領袖也不吝讚美，讓他的情緒從頭到尾維持在高點。「這次真的很特別，」峰會結束時，川普如此說道。為了這場總統級晚宴，凡爾賽宮17日全天對外閉館，只開放庭園讓一般遊客進入。整個凡爾賽市周邊20多條街道實施交通管制，禁止停車，安全維護總動員高達1.6萬名警力，整個城市幾乎進入戒備狀態。馬克宏與第一夫人碧姬親自在宮殿台階上迎接川普，三人隨即合影留念。川普一踏入宮殿，便忍不住讚嘆：「真是太美了！」他更在抵達前就大方稱讚：「凡爾賽宮不是貼金箔，是真材實料。」這句話對於熱愛金色裝飾、曾將白宮橢圓形辦公室重新布置得金碧輝煌的川普來說，分量十足。將美國總統獨自接待於凡爾賽宮、不邀請其他外國領袖同席的情況，在歷史上極為罕見。上一次享有此禮遇的美國總統，要追溯至1961年在此出席國宴的甘迺迪（John F. Kennedy），距今已超過60年。凡爾賽宮400多年來接待過無數外國元首，但法國顯然此次刻意讓場面更加私密隆重，聚焦在法美雙邊關係的修復與深化，而非多邊外交的熱鬧排場。曾任美國外交官、現為法美關係專家的霍金斯（Jeffrey Hawkins）一針見血地指出：「無論是習近平、普丁還是馬克宏，任何領導人都希望與這位美國總統維持良好關係，而做到這一點的方法之一，就是盛情款待他，讓他感受到自己受到熱烈歡迎、備受重視。」晚宴期間，馬克宏親自陪同川普參觀宮殿，兩人一對一會面期間氣氛據悉一度略顯緊張，但整體而言，外交目的基本達成。這場晚宴最令全球震驚的，莫過於川普在凡爾賽宮賓客面前，親筆簽下美伊終戰諒解備忘錄。國務卿魯比歐將文件遞上，川普當場簽字，馬克宏在旁鼓掌高呼「Bravo！」現場賓客掌聲四起。川普離開凡爾賽宮時親口對媒體確認：「已經簽了，就在凡爾賽宮，剛才才簽的。」這句話讓這座象徵法國王權的歷史宮殿，同時成為21世紀中東外交史上的重要座標。這場晚宴還有一層深刻的歷史意涵。2026年正值美國獨立250週年，而250年前，正是法國路易十六派遣約6,000名士兵支援美國獨立革命，凡爾賽宮也是當年法國外交部長韋爾讓納伯爵（Vergennes）與英國談判、促成1783年巴黎和約的地點。馬克宏選擇在此款待川普，帶有強烈的歷史呼應意味——凡爾賽宮，是法美友誼最初始的外交象徵。