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議員怒轟中市府淪行政院、建商的小弟

挨批不顧環境正義 中市府：尊重中央的專業評估與審查

為解決營建剩餘土石方去化問題，中央規劃在台中港填海區收容中部五縣市營建廢土及再生粒料，中部多個環團今日赴台中市政府前高舉布條抗議，質疑台中市政府與港務公司聯手，以「回饋金」及「政府核准推薦」作為包裝，企圖將台中港填海區實質轉型為大型合法廢土場，不僅威脅瀕危的台灣白海豚生存，也可能導致重金屬透過食物鏈回到人類餐桌。監督施政聯盟、中部多個環保團體及台中市議員吳佩芸今（18）日上午在市府前召開記者會，嚴厲譴責中央與地方政府以行政規則架空《環境影響評估法》與《廢棄物清理法》，替營建廢土進入台中港填海造陸開方便之門。吳佩芸指出，台中港務分公司今年2月10日訂定《台中港收容非公共工程剩餘土石方作業規定》，根本是先射箭再畫靶，為行政院長卓榮泰6月公開宣布的大填海造陸計畫預作準備，讓台中港成為中部五縣市廢土石方的最終去處。她批評，中市府對台灣白海豚棲地恐遭破壞視而不見，對交通部規避環評程序更是毫無作為。吳佩芸質疑，難道台中市政府是行政院的小弟、建商的小弟嗎？營建廢土處理涉及重大環境風險，絕非「倒進海裡就沒事」。她更以高雄市為例，指出市長陳其邁都拒絕讓高雄港收受其他縣市廢土，要求台中市長盧秀燕應明確表態。監督施政聯盟執行長許心欣批評，中央打算以國家級填海造陸政策消化廢土，盧秀燕市府則想透過價差與回饋機制獲利，未來台中港恐淪為「填海型土資場」。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，營建剩餘土石方極易混雜裝潢廢棄物、石棉、含鉛油漆碎屑，甚至遭不法業者夾帶事業廢棄物。過去台北港回填作業仍設有複檢與重金屬快篩機制，但台中港卻在規避環評爭議下推動相關計畫，令人憂心。林政翰進一步指出，台中港未來規劃填入的「再生粒料」，很可能包含台中市急欲去化的焚化爐底渣。當底渣進入高鹽度、富含氯離子的海洋環境後，將加速重金屬溶出，不僅使目前僅存40餘隻的台灣白海豚面臨更大生存危機，也可能透過生物累積作用進入海洋食物鏈，最終出現在民眾食用的海鮮中。時代力量市議員參選人鄒明諺及小民參政歐巴桑聯盟台中黨部發言人蔡佩珊也砲轟，盧市府平時高喊守護台中環境，但面對中央規劃輸入1400萬方廢土及105萬方高風險再生粒料時卻態度軟化，形同替建商與土資場解套。他們批評，所謂回饋金根本是犧牲海洋環境與世代正義換來的「環境遮羞費」。對於環團質疑填海造陸恐衝擊白海豚生態，都發局回應表示，台中港港埠專區主管機關為交通部航港局及台灣港務公司，國家級填海造陸計畫的環境影響評估審查權責亦屬中央環境部，台中市政府尊重相關專業評估與審查結果。