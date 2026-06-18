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▲中央氣象署「聖嬰展望」指出，2026年5月熱帶太平洋海溫及環流距平已呈現「聖嬰發展中」特徵，赤道中、東太平洋海溫持續增暖且範圍擴大。（圖／中央氣象署

赤道反流是什麼？和聖嬰有什麼關係

氣象署聖嬰展望：ENSO呈「聖嬰發展中」

台灣恐暖冬！隔年春夏更容易偏熱

強聖嬰真的要來了嗎？前中央氣象局長鄭明典近日分享洋流觀測圖指出，赤道附近出現一條相當清晰的洋流，由西向東橫跨熱帶太平洋，這條洋流稱為「赤道反流」。從鄭明典分享的圖片可以看到，台灣位於西北太平洋西側，而在赤道附近、印尼與巴布亞紐幾內亞以北，一路往中、東太平洋方向，有一條明顯偏強的東向洋流帶，是大尺度海氣變化的訊號，代表西太平洋暖海水可能正被大量往中、東太平洋輸送。赤道反流為什麼會和聖嬰有關？一般狀態下，赤道太平洋上空的信風會把表層暖水往西太平洋推送，因此菲律賓、印尼一帶海水較暖，中、東太平洋則相對偏冷。但當聖嬰現象開始發展時，西太平洋信風會減弱，甚至出現異常西風，使得原本堆積在西太平洋的暖海水更容易往東移動，進一步讓中、東太平洋海溫升高，帶動全球氣候異常。中央氣象署最新聖嬰展望指出，熱帶海氣發展現況已顯示ENSO呈現「聖嬰發展中」特徵，近期熱帶海表面溫度普遍偏暖，赤道中、東太平洋海溫持續增暖且範圍擴大，並與南美沿岸、北美加州外海形成大範圍海溫偏暖區域。從圖上來看，2026年5月熱帶太平洋海溫及環流距平，已出現明顯暖海溫訊號。氣象署指出，目前熱帶中、東太平洋海溫持續增暖，多數模式系集成員預測，夏、秋以後熱帶海氣有持續朝聖嬰現象發展並增強的趨勢。美國NOAA氣候預測中心最新診斷也指出對台灣民眾來說，最直接的感受可能就是「冬天沒那麼冷、隔年更容易熱」。根據氣象署資料，聖嬰發展時通常會讓台灣氣溫偏高，較容易出現暖冬；聖嬰發展後的隔年春、夏，也較容易偏熱。如果聖嬰持續增強，未來冬天可能冷空氣南下次數或強度受到影響，隔年春夏則要更早留意高溫與熱傷害風險。降雨方面也要注意。聖嬰事件可能讓台灣出現春雨增加、夏雨減少的傾向。