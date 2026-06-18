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▲哥倫比亞右後衛穆尼奧斯（Daniel Muñoz）在上半場第41分鐘盲側後插上，接獲隊友挑傳後以一記高難度的凌空墊射破網，幫助球隊打破烏茲別克的鐵桶陣先馳得點。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃K組小組賽，哥倫比亞今（18）日迎戰首次站上世界盃舞台的烏茲別克，雖然比賽過程一度陷入膠著，但哥倫比亞靠著穆尼奧斯（Daniel Muñoz）上半場高難度凌空破門先馳得點。下半場烏茲別克由法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）頭槌追平，一度看見搶分希望，不過哥倫比亞很快靠迪亞斯（Luis Díaz）反擊破門再度超前，補時階段再由坎帕斯（Jaminton Campaz）頭槌鎖定勝局，最終以3：1擊退烏茲別克，收下小組賽首勝。開賽後哥倫比亞掌握較多控球權，但進攻節奏偏慢，更多是透過後場與中場耐心傳導尋找空檔；烏茲別克則擺出5-4-1防守陣型，壓縮禁區前沿空間，讓哥倫比亞前段時間難以製造真正威脅。第33分鐘，迪亞斯（Luis Díaz）從左路殺入禁區後小角度低射擊中遠柱，成為上半場破門前最接近進球的一次攻勢。僵局直到第41分鐘才被打破，哥倫比亞終於加快縱向推進，萊爾馬（Jefferson Lerma）送出精準挑傳，右後衛穆尼奧斯（Daniel Muñoz）從右路後插上，鑽入烏茲別克防線身後，並以高難度凌空墊射破門，幫助哥倫比亞取得1：0領先。補時階段烏茲別克試圖透過長傳與角球製造壓力，但未能形成有效攻門，哥倫比亞也未再擴大比分，最終帶著1球優勢進入中場休息。下半場開賽後，烏茲別克換上哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）與賽菲耶夫（Farrukh Sayfiev），試圖加強邊路推進。第49分鐘，法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）被移到左路後開始製造威脅，連續在內切與傳中之間尋找空檔。第60分鐘，烏茲別克終於把握機會，趁哥倫比亞門將巴爾加斯（Camilo Vargas）未能將球處理乾淨，法伊祖拉耶夫機警補上頭槌破門，幫助烏茲別克將比分追成1：1。不過烏茲別克的喜悅沒有維持太久。第65分鐘，肖穆羅多夫在中場遭斷球，哥倫比亞立刻發動快速反擊，路易斯・迪亞斯（Luis Díaz）左路接球後切入禁區，右腳兜射遠角，雖然門將尤蘇波夫（Utkir Yusupov）碰到皮球，仍無法阻止球滾入球網，哥倫比亞很快以2：1再度超前。隨後哥倫比亞換下J羅（James Rodríguez），改由坎帕斯（Jaminton Campaz）登場，試圖保留中場活力；烏茲別克也持續換人尋求反撲，哥倫比亞則主動收回陣型，透過防守站位與反擊牽制對手，終場哥倫比亞以1球之差帶走勝利3積分。