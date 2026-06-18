端午連假將迎來高溫天氣，根據中央氣象署指出，明（19）日開始到下周一（22日），是未來一周最熱的期間，大台北、中南部、花東有機會有36度以上高溫。加上夏季電費已經啟動，怎麼讓家裡涼爽又省電？家居修繕品牌特力屋就提供「居家節能省電懶人包」，透過5種方式，讓你度過涼快，又不用擔心電費爆表的夏天。
特力屋「居家節能省電懶人包」5大關鍵心法
特力屋管家洪誌祺表示，省電不用只靠少開電器、忍耐高溫，而是可以善用科技設備和空間物理原理，讓節能效果大幅提升，洪誌祺提供5大居家節能關鍵，包括省電光源、空調輔助、空間阻熱到日常微保養，讓你涼爽又守住電費。
1、汰換老舊燈具，更換高光效LED燈具：照明用電其實是居家耗電來源之一，傳統白熾燈泡或舊型省電燈泡不僅耗電量較高，發熱量也相對明顯，容易間接讓室內變熱。建議將家中燈具全面汰換為具備「高光效」認證的LED燈具。LED燈泡壽命長、發熱量低，在同等亮度下，相較傳統燈泡最高可省下80%以上電力。
2、吹冷氣搭配最佳夥伴風扇：把冷氣溫度設定在人體較舒適的26°C至28°C，並搭配DC直流馬達風扇或循環扇。循環扇的渦輪氣流能促進室內空氣對流，將冷空氣均勻推送至空間各角落，使體感溫度再降2°C至3°C，進一步減少冷氣壓縮機高功率運轉時間。
3、物理阻絕熱源，安裝隔熱窗簾：夏天太陽直射窗戶，會讓室溫居高不下，也讓冷氣更耗電。建議裝90％以上高遮光率和抗UV功能的防光隔熱窗簾。白天外出或家裡西曬時把窗簾拉上，能阻絕外部輻射熱進入室內，從源頭降低基礎室溫，讓冷氣更快達到設定溫度，更省電。也能在對外窗面塗上「USii液態隔熱紙」，在維持高透光性的同時，有效阻絕紫外線與熱能，實測平均可降溫4°C至6°C！
4、善用定時功能與微電腦溫控：數位機上盒、微波爐、延長線等家電即使未使用，也可能因待機電力長期累積成隱形開銷。針對不需24小時運作的電器，可加裝電子式定時器，或在外出、睡覺前等不使用的時候，拔除插頭。另外，夜間睡眠時可啟動冷氣「舒眠模式」，讓冷氣在入睡後每小時自動微升0.5°C至1°C，不僅符合人體深夜體溫變化，也能節省約20%的空調電力。
5、定期微保養，冷氣濾網勤清洗：長期未清洗的冷氣濾網容易堆積灰塵，阻礙進風量，導致冷氣為了達到設定溫度而增加運轉負荷。夏季使用冷氣時，建議每2到3周就清洗濾網，讓冷氣效果大提升。
「你省電，我回饋」限定活動 省電拿折價券
特力屋即日起至9月26日推出「你省電，我回饋」每周六限定活動，特力屋會員只要到門市服務台出示2026年任一期電費帳單，可享最高雙重回饋，如果比去年同期省電1至49度，即可獲50元電子折價券；省電50度以上再加碼50元，最高回饋100元。
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1、汰換老舊燈具，更換高光效LED燈具：照明用電其實是居家耗電來源之一，傳統白熾燈泡或舊型省電燈泡不僅耗電量較高，發熱量也相對明顯，容易間接讓室內變熱。建議將家中燈具全面汰換為具備「高光效」認證的LED燈具。LED燈泡壽命長、發熱量低，在同等亮度下，相較傳統燈泡最高可省下80%以上電力。
3、物理阻絕熱源，安裝隔熱窗簾：夏天太陽直射窗戶，會讓室溫居高不下，也讓冷氣更耗電。建議裝90％以上高遮光率和抗UV功能的防光隔熱窗簾。白天外出或家裡西曬時把窗簾拉上，能阻絕外部輻射熱進入室內，從源頭降低基礎室溫，讓冷氣更快達到設定溫度，更省電。也能在對外窗面塗上「USii液態隔熱紙」，在維持高透光性的同時，有效阻絕紫外線與熱能，實測平均可降溫4°C至6°C！
5、定期微保養，冷氣濾網勤清洗：長期未清洗的冷氣濾網容易堆積灰塵，阻礙進風量，導致冷氣為了達到設定溫度而增加運轉負荷。夏季使用冷氣時，建議每2到3周就清洗濾網，讓冷氣效果大提升。
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