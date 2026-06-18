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特力屋「居家節能省電懶人包」5大關鍵心法

▲目前市面上的LED燈泡，因為製造技術持續進步，已經比省電燈泡還要省電、耐用。（圖／翻攝電力粉絲團臉書）

▲使用遮光窗簾，可減少陽光熱度囤積在室內。（圖／特力屋提供）

▲冷氣濾網要定期清洗，才能讓冷氣效率提升。（圖／特力屋提供）

「你省電，我回饋」限定活動 省電拿折價券

端午連假將迎來高溫天氣，根據中央氣象署指出，明（19）日開始到下周一（22日），是未來一周最熱的期間，大台北、中南部、花東有機會有36度以上高溫。加上夏季電費已經啟動，怎麼讓家裡涼爽又省電？家居修繕品牌特力屋就提供「居家節能省電懶人包」，透過5種方式，讓你度過涼快，又不用擔心電費爆表的夏天。特力屋管家洪誌祺表示，省電不用只靠少開電器、忍耐高溫，而是可以善用科技設備和空間物理原理，讓節能效果大幅提升，洪誌祺提供5大居家節能關鍵，包括省電光源、空調輔助、空間阻熱到日常微保養，讓你涼爽又守住電費。1、：照明用電其實是居家耗電來源之一，傳統白熾燈泡或舊型省電燈泡不僅耗電量較高，發熱量也相對明顯，容易間接讓室內變熱。建議將家中燈具全面汰換為具備「高光效」認證的LED燈具。LED燈泡壽命長、發熱量低，在同等亮度下，相較傳統燈泡最高可省下80%以上電力。2、：把冷氣溫度設定在人體較舒適的26°C至28°C，並搭配DC直流馬達風扇或循環扇。循環扇的渦輪氣流能促進室內空氣對流，將冷空氣均勻推送至空間各角落，使體感溫度再降2°C至3°C，進一步減少冷氣壓縮機高功率運轉時間。3、：夏天太陽直射窗戶，會讓室溫居高不下，也讓冷氣更耗電。建議裝90％以上高遮光率和抗UV功能的防光隔熱窗簾。白天外出或家裡西曬時把窗簾拉上，能阻絕外部輻射熱進入室內，從源頭降低基礎室溫，讓冷氣更快達到設定溫度，更省電。也能4、：數位機上盒、微波爐、延長線等家電即使未使用，也可能因待機電力長期累積成隱形開銷。針對不需24小時運作的電器，可加裝電子式定時器，或在外出、睡覺前等不使用的時候，拔除插頭。另外，夜間睡眠時可啟動冷氣「舒眠模式」，讓冷氣在入睡後每小時自動微升0.5°C至1°C，不僅符合人體深夜體溫變化，也能節省約20%的空調電力。5、：長期未清洗的冷氣濾網容易堆積灰塵，阻礙進風量，導致冷氣為了達到設定溫度而增加運轉負荷。夏季使用冷氣時，建議每2到3周就清洗濾網，讓冷氣效果大提升。特力屋即日起至9月26日推出「你省電，我回饋」每周六限定活動，特力屋會員只要到門市服務台出示2026年任一期電費帳單，可享最高雙重回饋，如果比去年同期省電1至49度，即可獲50元電子折價券；省電50度以上再加碼50元，最高回饋100元。