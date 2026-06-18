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立法院會5月三讀通過軍購特別條例，卻排除無人機、無人艇等項目，為此，行政院會今（18）日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預計經費編列上限為新台幣2100億元，自今年8月至民國120年底逐年籌獲。行政院長卓榮泰表示，本案攸關國防自主無人載具採購的必要性及急性，通過後立即送請立法院審議，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盡早完成立法程序，共同捍衛國家安全。行政院提出8年1.25兆「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但進入立法院審議後遭大幅刪減，最終通過總額新台幣7800億的版本，明訂第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，但攸關無人機、無人艇、台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知套件（TAK）與強弓飛彈等商購與委製項目，均未納入；為此，行政院會今通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列規模依預算法第83條第1款規定，編列所需經費上限為2100億元的特別預算。卓榮泰在院會中裁示，很遺憾，立法院僅通過7800億元軍購案項，完全排除商購、委製（國防自主）及台美共同研發採購合作等項目，已嚴重損及國防建軍完整性，並造成戰力缺口，考量無人載具已成為新型態的不對稱作戰關鍵戰力，國防部除持續強化建軍備戰工作外，更積極掌握無人載具新興科技發展趨勢，提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，自2026年8月至2031年12月，將逐年籌編預算至上限2,100億元，籌購項目包括：濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇。卓榮泰指出，台灣急需鏈結全球「非紅供應鏈」，強化關鍵模組自製量能，達到在地供應、自主產製及自主維修目標，於平戰轉換之際，直接透過本土產業鏈迅速擴產，確保國防自主及維繫國軍持續戰力及防衛韌性。卓榮泰補充，除國防效益外，無人載具產業涵蓋載具製造、電池系統、光電感測器、人工智慧、通訊設備、軟體開發及維修保養等多元領域，將帶動無人機產業鏈，進而刺激國內經濟成長，成為新興戰略產業，創造國防與經濟雙贏局面。國防部表示，為應對迫切敵情威脅，國防部原規劃新台幣1.25 兆元，透過軍購、商購、委製及臺美共同合作等方式，構成國軍「指管決策」、「全域偵知」、「防衛韌性」、「高效打擊」及「臺美共同研發及採購合作」完整作戰有機體，達成「建立台灣之盾」、「高科技擊殺鏈」、「厚植國防產業、打造非紅供應鏈」等3大拼圖，強化防衛韌性及不對稱戰力，守護國家安全。國防部指出，惟5月8日立法院三讀通過之「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」僅通過以7,800 億元為上限，向美採購M109A7自走砲等10 類裝備，無法完整建構整體戰力，故提出「國防自主無人載具採購特別條例草案」，規劃合計新臺幣2100億元，於115-120年籌補濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等3類裝備，期藉「資源集中、規模穩定」之特色，採長單及迭代更新原則充實無人載具作戰量能，並打造非紅供應鏈，使國軍未來於戰場上隨時保持嚇阻之不對稱戰力。國防部進一步表示，除國防效益，無人載具產業涵蓋載具製造、電池系統、光電感測器、人工智慧、通訊設備、軟體開發及維修保養等多元領域，將帶動無人載具產業鏈，進而刺激國內經濟成長，成為新興戰略產業，創造國防與民生雙贏局面。國軍是國內無人載具最大潛在客戶，且有未來防衛作戰龐大的需求，唯有憑藉政府、國會、產業界等三方面群策群力的多面向的管道整合，並建立完整、在地研發與擴大整體產業規模，以達到快速研發及大量生產目的，進而帶領臺灣邁向國際民主供應鏈。