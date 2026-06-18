我是廣告 請繼續往下閱讀

川普軟硬兼施：揚言若伊朗毀約將「炸得他們體無完膚」

IEA揭露最新數據：2027年將面臨嚴重「原油滯銷」

華爾街分析：油價回檔不等於通膨危機「全面警報解除」

美國總統川普（Donald Trump）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）正式簽署協議以結束中東戰爭，隨著荷姆茲海峽重啟、德黑蘭當局得以自由買賣石油，市場預期中東局勢降溫將有助於能源供應恢復，國際油價19日應聲下跌。同時，國際能源署（IEA）也警告，若和平協議順利落實，全球原油市場明年恐面臨供應過剩壓力。國際基準布蘭特原油（Brent）8月期貨價格下跌1.13%，報每桶78.65美元；美國西德州中級原油（WTI）7月期貨則下跌1.26%，至每桶75.82美元。不過，儘管美伊達成協議，市場對局勢發展仍保持審慎。根據路透社報導，川普在記者會上警告，若德黑蘭當局未遵守協議內容，美方不排除再次採取軍事行動。川普表示，「如果他們違反協議，我們將會炸得他們體無完膚（bomb the hell out of them）。」他同時強調，自己並不希望看到這種情況發生，而是希望伊朗履行承諾。據CNBC報導，IEA最新月度石油市場報告指出，若中東衝突獲得持久性解決，原先受阻的石油供應將逐步恢復，進而在明年引發大規模的原油過剩（oil overhang）。報告預估，2026年全球石油供應量平均將降至每日1.024億桶，但隨著產能恢復及供應增加，2027年供應量可望回升至每日1.103億桶。IEA在最新的每月石油市場報告中預測，隨著中東原油重返市場，明年供給量將比需求多出每日505萬桶。IEA表示：「我們對2027年供需平衡的初步觀察顯示，明年市場將出現顯著的供應過剩。」分析人士指出，油價回落有助於減輕能源成本帶來的通膨壓力，也可能降低市場對各國央行進一步升息的預期。然而投資機構仍提醒，市場不宜過早認定風險已完全解除。紐約人壽投資管理公司（New York Life Investment Management）在最新報告中指出，雖然油價已自衝突高點回落，但目前仍高於戰前水準，航運秩序恢復也需要時間。此外，各國商業庫存及戰略儲油仍需重新補充，因此能源市場的不確定性尚未完全消除。未來油價走勢除了取決於美伊協議能否順利落實外，也將受到荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運恢復進度、中東地區安全情勢，以及全球經濟成長表現等因素影響。