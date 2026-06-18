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▲中國趁美伊停火搶先布局！宣布向伊朗黎巴嫩提供援助（圖／截自央視）

就在美伊終戰協議正式簽署的歷史性時刻，中國也在同一天悄悄打出自己的外交牌。中國外交部發言人林劍17日在例行記者會上宣布，中方決定近期向伊朗與黎巴嫩提供新一批人道主義援助，聚焦醫療、糧食與重建物資等領域，協助受影響民眾重建家園。然而中國的關切顯然不僅止於援助，就在前一天的記者會上，林劍已就黎巴嫩持續遭受攻擊一事措辭強硬地表態，直指黎巴嫩主權與安全不應受到侵犯，話中意涵不言而喻。中國外交部的最新表態，源自一個令國際社會高度關注的矛盾現象。美伊諒解備忘錄的第一項條款，明確呼籲各條戰線全面停火，然而就在協議達成後，黎巴嫩依然持續遭受攻擊，停火安排形同一紙空文。對此，伊朗聲像組織記者在6月16日的中國外交部例行記者會上直接點名提問，要求中方回應。林劍的答覆相當直接：「中方對當前黎以局勢深表關切。黎巴嫩主權和安全不應受到侵犯。希望相關各方謹言慎行，堅持和平選擇，切實落實停火安排，實現全面、持久停火，為維護中東和平安寧創造條件。」這段話雖未點名以色列，但在外交語境中，所謂「相關各方謹言慎行」的指向已相當清晰，引發國際社會高度關注。林劍17日進一步宣布，考量到伊朗與黎巴嫩的實際情況，中方決定提供這批新一輪人道主義援助，延續今年3月已向伊朗、約旦、黎巴嫩及伊拉克提供的緊急人道支援。林劍表示：「中方對美以伊衝突及其外溢在中東地區造成的人道主義災難深感痛心。作為中東國家的好朋友和負責任的大國，中國將繼續在力所能及範圍內提供支持和幫助，進一步致力於勸和促談，為早日恢復中東地區和平安寧發揮積極作用。」目前中國外交部尚未公布具體援助規模與細節，僅強調將根據實際需求靈活調整。此次中國援助的背景，是一場規模龐大的人道危機。今年2月28日，美國與以色列展開對伊朗的先發制人軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼在行動中遇刺身亡，數千名平民傷亡，國內基礎設施遭受嚴重破壞。衝突隨即外溢至黎巴嫩，引爆以色列與真主黨之間的激烈交火，造成黎巴嫩超過百萬人流離失所，經濟民生陷入全面困境，成為此次中東衝突中人道代價最為沉重的地區之一。分析人士指出，中國此番援助行動的時間點選擇相當耐人尋味——正值美伊停火談判接近尾聲，北京顯然刻意在國際秩序重組的關鍵節點展現存在感。這不僅是單純的人道主義舉措，更是中國在中東地區進行戰略布局的一部分。隨著美伊協議落地、荷姆茲海峽準備重新開放，中東地區的重建商機將相當龐大，中國藉由提前建立良好形象，為後續大規模經濟合作與基礎建設投資鋪路的意圖，已相當明顯。林劍也在記者會上重申，中國始終秉持人類命運共同體理念，堅持國際主義和人道主義精神，呼籲各方透過對話化解分歧，避免人道危機進一步擴大。無論中國援助規模最終有多大，擺在眼前最緊迫的問題仍是：美伊備忘錄所要求的停火，究竟能否真正在黎巴嫩落實？以色列總理內塔尼亞胡已明確表態，不受任何協議約束，將繼續對真主黨採取軍事行動。在這個前提下，黎巴嫩的停火安排能否從紙面走向現實，將是決定中東局勢能否真正邁向穩定的最關鍵一步。