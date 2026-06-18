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明（18）日即將迎來端午連假第一日，不少民眾為了避開車潮，選擇提早出門，公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊第一波南下車潮會在上午6點開始出現，估計中午後緩解。公路局預估，端午節首日全天蘇花路廊南下交通量將到1萬2500輛次，尖峰時段每小時850輛次，將是平日兩倍以上；北上返鄉交通尖峰會在收假日21日，預估北上車流會達1萬900輛次，提醒用路人避開尖峰時段行駛。公路局指出，端午節假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），雙向開放大客車行駛蘇花改路肩、禁止21公噸以上大貨車通行，時段包括明天（19日）5至17時、後天（20日）7至11時及收假日（21日）12至18時。因應端午連假，公路局也協請宜蘭、花蓮警方加強違規取締，呼籲用路人勿違規超速、超車，避免造成更大壅塞。花蓮鳳林警分局則超前公布交通疏導措施，警方指出，將加強台9線、台11線交通疏導，新光兆豐休閒農場、林田山林業文化園區、馬太鞍濕地、花蓮觀光糖廠、瑞穗牧場、北回歸線地標、石梯坪及月洞風景區等旅遊熱區，另針對馬太鞍鋼便橋、光豐公路口等重要交通節點規劃定點疏導及機動巡邏勤務。因應端午節連假可能有毒品人口返鄉，警方也宣示，針對酒後駕車、毒品駕車、超速及闖紅燈等重大交通違規加強取締，切勿酒後或施用毒品後開車，警方將加強攔檢查緝酒駕、毒駕。