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台北市長蔣萬安日前赴新加坡領取「李光耀世界城市獎」時說，台北文化就如台灣火鍋「辣鮮香、各種食材完美融合」；民進黨對手沈伯洋則用「剉冰」比喻台北。蔣萬安今（18）日則說，主餐是火鍋、甜點是剉冰都很好。台北市長蔣萬安今出席信維整宅即將招商活動，針對此次去新加坡的國際交流成果，他說這次去新加坡主要是因為獲得李光耀城市獎特別獎的殊榮，感謝歷任市府，以及歷任市長率領的團隊，當然還有所有辛苦的公務人員，大家共同努力的成果，最重要也要謝謝市民這段時間的付出，才能讓台灣站上國際舞台。蔣萬安續道，這一次到新加坡除了透過李光耀城市獎這個平臺，也透過論壇分享與各個全球主要城市市長、團隊交換意見，相互借鏡學習，雖然每個城市都有不同的背景、面積、人口數、政治體制，但是大家都共同面對很多全球的挑戰，不管是極端氣候、人口的高齡化、少子女化，以及區域政治等等，所以也共同分享彼此最新的做法，相互借鏡。蔣萬安說，北市府也用這次機會到新加坡包括榜鵝的數位園區，它50公頃做了一個非常詳盡的規劃，除了結合學校共構地鐵站的方式，還有規劃住宅區、無人車試行。另外，他們也到新加坡的國家體育館，去了解如何帶動演唱會經濟，如何公私協力，一起帶動民眾娛樂消費和商機，這一趟新加坡行確實收穫滿滿、超乎預期，他們也會把在新加坡跟全球各主要城市市長，以及實際參訪的經驗帶回臺北，讓臺北一樣持續的不斷進步。對於對手沈伯洋用剉冰形容台北市，媒體問現在是火鍋跟剉冰的選擇嗎？他說，「主餐是火鍋，甜點是剉冰，其實都很好」；另外針對沈伯洋針對內湖交通拋出科技宅、婚育宅等措施解決內湖交通，他說，所有市民朋友或各界提出來的任何建議，如果是好的建議，他們都很願意聆聽跟參考。