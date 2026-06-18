(13:40更新：大雷雨訊息)午後對流發展影響，降雨回波陸續在台灣上空出現，中央氣象署今（18）日發布「大雨特報」，提醒大臺北地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。此外，此外，針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時31分止。

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🟡大雨特報

📌影響時間：18日下午至18日晚上

📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區

▲氣象署針對中部以北10縣市發布「大雨特報」。（圖／翻攝氣象署官網）
▲氣象署針對中部以北10縣市發布「大雨特報」。（圖／翻攝氣象署官網）
氣象署預報員黃恩鴻指出，今日午後雷陣雨範圍主要落在中部以北、宜蘭地區，其他地區則以山區為主，其中大台北地區及中部以北山區午後雨勢較明顯，可能出現局部大雨，明天起水氣會逐漸減少，降雨範圍也會縮小。 

端午連假高溫炎熱！局部上看36度以上

端午連假天氣將明顯轉熱，黃恩鴻表示，從明（19）天開始的端午連假，台灣大致為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，午後僅東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨，水氣會越來越少，甚至連午後降雨都不太明顯。氣溫方面，各地高溫普遍約33至35度，局部地區可能更高，有機會出現36度以上高溫。

▲中央氣象署指出今（18）日各地仍有降雨機會，午後中北部及山區雨勢較明顯；週五至下週三降雨範圍縮小，僅大台北、宜蘭及山區午後有局部雷雨，天氣逐漸轉為穩定炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署指出今（18）日各地仍有降雨機會，午後中北部及山區雨勢較明顯；週五至下週三降雨範圍縮小，僅大台北、宜蘭及山區午後有局部雷雨，天氣逐漸轉為穩定炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...