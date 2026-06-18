(13:40更新：大雷雨訊息)午後對流發展影響，降雨回波陸續在台灣上空出現，中央氣象署今（18）日發布「大雨特報」，提醒大臺北地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。此外，此外，針對「南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時31分止。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署針對中部以北10縣市發布「大雨特報」。（圖／翻攝氣象署官網）

端午連假高溫炎熱！局部上看36度以上

▲中央氣象署指出今（18）日各地仍有降雨機會，午後中北部及山區雨勢較明顯；週五至下週三降雨範圍縮小，僅大台北、宜蘭及山區午後有局部雷雨，天氣逐漸轉為穩定炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

18日下午至18日晚上氣象署預報員黃恩鴻指出，今日午後雷陣雨範圍主要落在中部以北、宜蘭地區，其他地區則以山區為主，其中大台北地區及中部以北山區午後雨勢較明顯，可能出現局部大雨，明天起水氣會逐漸減少，降雨範圍也會縮小。端午連假天氣將明顯轉熱，黃恩鴻表示，從明（19）天開始的端午連假，台灣大致為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，午後僅東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨，水氣會越來越少，甚至連午後降雨都不太明顯。氣溫方面，各地高溫普遍約33至35度，局部地區可能更高，有機會出現36度以上高溫。