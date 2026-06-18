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eTag聯名銀行：年底前首次新申辦eTag，並自申辦當日起一個月內啟用銀行自動儲值，直接回饋100元儲值金(註)。

遠東商銀：首次申辦「eTag停車扣繳」最高回饋價值200元（部分需登錄）；樂行卡當月一般消費滿15,000元，次月5日至次次月4日期間最高享5次uTagGo合作停車場每次2小時免費停車優惠。

台新銀行：2026年新戶首次申辦eTag停車扣繳服務，且於30天內成功扣款1次，即可獲得100元eTag智慧停車折抵金。

國泰世華：CUBE卡卡友權益選擇「集精選」，並申辦eTag停車扣繳服務或使用uTagGo停車費線上繳，每筆消費即享2%小樹點回饋。

中國信託：任一信用卡綁定eTag自動儲值，刷卡消費累積之紅利點數每100點可兌換8元eTag儲值折抵金，直接折抵國道通行費。

▲民眾若收到「沒有車號」的欠費通知，切勿點擊連結並立即刪除，避免受騙。（圖／遠通電收提供）

國道通行費、停車費的eTag車經濟生態圈再擴大！遠通電收子公司遠創智慧今（18）日宣布，開放eTag停車會員把「玉山e point」1:1轉換為「eTag POINTS」，可全數折抵國道通行費，或是全台3,700場uTagGo合作停車場及路邊停車費，使用玉山卡綁定eTag自動儲值還可享有通行費9折優惠。遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，為提供eTag用戶更多元、便利的支付與點數應用場景，遠創智慧持續跨業拓展「eTag POINTS」累點管道。除了超商與加油站業者，金融合作則繼台新Point之後，再攜手「玉山e point」，可以透過玉山銀行官網或玉山Wallet App，將「玉山e point」 1:1轉換為「eTag POINTS」。另，針對近期詐騙集團再度發送停車費待繳的偽冒郵件，企圖誘騙民眾點擊連結並盜刷。遠創智慧提醒，若收到ETC或停車費欠費簡訊或電子郵件，請牢記「沒有車號，就是詐騙！」，切勿點擊連結並立即刪除以防受騙。