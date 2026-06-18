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亞洲人脂蛋白(a)數值低於30mg/dL 恐有心血管疾病風險

脂蛋白(a)數值與基因有關 生活飲食僅佔1成

心血管疾病長年位於國人十大死因，但要如何更早辨識高風險族群，林口長庚院心臟內科研究團隊分析超過5萬筆本土資料，發現一項關鍵血脂指標「脂蛋白(a)（Lipoprotein(a)）」，亞洲族群在30mg/dL，就可能有心血管疾病風險，且脂蛋白(a)是比壞膽固醇更壞的，這項指標90%與基因有關，醫師建議，人一生至少要檢驗一次。長庚醫院今（18）日舉行記者會，心臟內科研究團隊運用長庚體系龐大電子病歷資料進行大數據分析，納入超過5萬筆台灣本土資料進行多院區跨院研究，經過平均6.6年的長期追蹤。結果發現，當脂蛋白(a)濃度達到30mg/dL以上時，比小於30 mg/dL的人顯著增加重大心血管疾病風險27%。而以台灣人而言，預估可能約300萬人有脂蛋白(a)30mg/dL以上。林口長庚心臟內科醫師陳東藝說，風險包括心肌梗塞、缺血性腦中風、冠狀動脈再通術、周邊血管介入術，以及心因性死亡；醫師說，這樣的現象不論是在尚未發生心血管疾病的族群，或已有心血管疾病的族群中皆一致成立。脂蛋白(a)具有種族的特異性。陳東藝指出，過去在歐美認知是脂蛋白(a)濃度達到50mg/dL以上，才會產生風險，但長庚醫院的跨院區研究，發現國人小於30mg/dL就會明顯產生重大心血管疾病風險。陳東藝表示，脂蛋白(a)多了一個長鏈蛋白，在過去醫學研究發現，比傳統所知的壞膽固醇導致動脈硬化有更強的特色，可說是「比壞膽固醇更壞」。陳東藝說，研究發現，脂蛋白(a)與心血管風險呈現「連續上升」的關係，每增加10mg/dL濃度，心血管疾病風險即增加約7%。而在尚未發生心血管疾病的族群中，當脂蛋白(a)濃度達到50mg/dL以上時，會出現明顯的死亡風險上升，對比小於50mg/dL的人增加17%。林口長庚醫院心臟內科系系主任謝宜璋則提到，脂蛋白(a)的高低，「基因」影響約佔9成，其餘包括飲食、運動、生活習慣等約10%。醫師建議，每個人終其一生至少檢驗一次脂蛋白(a)數值。不過，謝宜璋說，這項研究主旨在提醒民眾，亞洲人種的脂蛋白(a)若超過30mg/dL，會增加心血管事件發生的風險，因此要特別留意。只是現行常用膽固醇藥物並沒有辦法有效地降低濃度，整體還是建議透過戒菸、規律飲食、運動、良好飲食控制等，減少殘餘的心血管風險。林口長庚心臟內科醫師陳俊吉說，脂蛋白(a)濃度可透過抽血檢測，建議有早發性心血管疾病家族史、年輕型心肌梗塞、膽固醇控制良好卻仍反覆發生心血管事件的族群，可與醫師討論是否安排檢測。長庚心臟內科團隊這項研究成果，已發表於2025年10月國際知名期刊「歐洲預防心臟病學雜誌《European Journal of Preventive Cardiology》」。