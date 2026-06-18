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竹北市支持鄭朝方 卻比較看好徐欣瑩

徐欣瑩在客家5區佔優勢

年代民調中心昨（17）日公布最新民調，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方獲得30.5%的支持度，小幅落後國民黨候選人徐欣瑩的32.3%，差距僅1.8%，鄭朝方緊咬在後。值得注意的是，交叉分析顯示，在竹北市方面，現為市長的鄭朝方雖獲得支持度較高的優勢，竹北市民竟比較看好徐欣瑩當選，徐欣瑩看好度獲38.1％、鄭朝方則獲35.2％。該份民調顯示，鄭朝方在本命區竹北市看好度竟以35.2％落後徐欣瑩的38.1％，另有26.8%市民表示不知道／未決定。不過，鄭朝方在竹北市仍佔有優勢，其支持度以42.4％贏過徐欣瑩的32.2％。以新竹縣整體而言，鄭朝方以30.5%的支持度，緊咬徐欣瑩的32.3%。進一步交叉分析顯示，徐欣瑩在關西、新豐、橫山、北埔、湖口等5個客家地區的支持度都大贏鄭朝方，分別以40.9％、36.7％、34.1％、51.9％、39.5％大贏鄭朝方的16.7％、25.6％、4.7％、28.2％、12.0％。反觀鄭朝方，除在本命區竹北市獲得達42.4%的支持外，他在峨眉、寶山、五峰、芎林鄉等地的支持度分別以44.6%、31.2%、56.4%、38.1%贏過徐欣瑩的12.1%、20.2%、0.0％、16.1%。此份「2026 新竹縣長選情民意調查」為年代民調中心所做，調查區域為新竹縣，調查對象為年滿20歲以上民眾，於6月14-16日進行。調查方式採電話訪問(Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI)，樣本規模1,068 位，在95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0 個百分點之內。抽樣方法：採用「分層隨機抽樣」，以鄉鎮市別為分層單位。以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性，並依照新竹縣20 歲以上母體性別、年齡、鄉鎮市等變項之人口結構進行統計加權處理。