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▲《歡迎光臨魔法秘境》連羽毛筆和日誌都擬人化，還有重量級的配音卡司。（圖／迪士尼提供）

▲《歡迎光臨魔法秘境》主角是一位有神奇能力的少女。（圖／迪士尼提供）

迪士尼動畫的中文片名已被網友抓出「命名公式」：由他們發行的皮克斯出品，很常叫《XX總動員》或是《XX急轉彎》，至於自家卡通最常出現的就是《奇緣》，曾經出現過《仙履奇緣》、《風中奇緣》、《魔髮奇緣》、《冰雪奇緣》、《海洋奇緣》，將於今年11月25日在台上映的新作《Hexed》，中文片名《歡迎光臨魔法秘境》讓人一新耳目，片子將呈現女巫魔法世界的面貌，主題設定也有獨特趣味。《歡迎光臨魔法秘境》描述不按牌理出牌的少女比莉以及她謹慎小心的母親愛麗絲彼此關係緊繃，當比莉意外釋放出隱藏的魔法能力後，她被帶到了一個秘境，在那裡受到掌門人羽毛筆與魔法日誌的歡迎，隨著這場充滿奇幻魔法的冒險展開，比莉逐漸揭開家族塵封已久的祕密，卻可能澈底改變女巫魔法世界的未來。這一次聚焦於母女關係，也不再叫《XX奇緣》，讓粉絲感受到一些新鮮刺激。目前《歡迎光臨魔法秘境》已推出前導預告與海報，《大黃蜂》、《歌喉讚2、3》等片中展現俏麗丰采的海莉史坦菲德與拉希達瓊斯將分別聲音演出比莉和愛麗絲，7度獲得艾美獎的資深演技派崔西鄔曼將為受魔法附身的羽毛筆配音，另一位英國硬裡子史蒂芬佛萊則將為魔法秘境的掌門人—神奇日誌獻聲。做為華特迪士尼動畫工作室的第65部長片，《歡迎光臨魔法秘境》 導演芳恩維拉桑索恩與共同執導的傑森韓德表示：「比莉身邊正發生著一連串奇妙而古怪的現象，而她始終無法解釋這一切，一直覺得自己與周遭世界格格不入，直到離開熟悉的生活環境，踏入這座充滿瘋狂想像與無限魔法的神秘國度後，才首次感受到被理解與接納。」而在這段自我探索的旅程中，比莉逐漸發現自己與魔法之間深刻而強大的連結，同時也揭開了家族世代相傳、足以改變魔法世界命運的祕密。結合迪士尼動畫最擅長的天馬行空奇幻場面，還有溫馨動人的親情描寫，將是今年下半年最受矚目的動畫大片之一，觀眾不妨拭目以待。