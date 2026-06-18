我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃L組首輪今（18）日迎來焦點大戰，由新主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）掌兵符的英格蘭隊以4：2擊敗宿敵克羅埃西亞，強勢收下本屆世界盃第開門紅。然而，英格蘭絕對的中場大腦賴斯（Declan Rice）在下半場因傷退場，離場時被目擊一瘸一拐，引發外界擔憂。對此，賴斯本人在賽後坦言自己在兵工廠的下半球季就已經出現傷勢，這番話無疑讓英格蘭球迷更加緊張他會就此缺席之後的比賽。英格蘭此役一改過往保守球風，在圖赫爾麾下大打侵略性十足的進攻足球。開賽不久，賴斯就用一次精準的角球，助攻禁區內的凱恩頭槌先馳得點。儘管克羅埃西亞在上半場展現頑強韌性，兩度抓住英格蘭防線的漏洞將比分扳平，但易邊再戰後第47分鐘，貝林漢姆挺身而出挺頭破網，幫助英格蘭重新取得3：2領先，直接定下比賽基調；第85分鐘，拉什福德再補上致命一刀，徹底殺死比賽。就在比賽來到第72分鐘時發生驚悚一幕。負責梳理全隊攻守節奏、傳球成功率高達89%的核心賴斯，因身體不適被換下場。轉播畫面捕捉到他手扶著右大腿後側，步履蹣跚地走向替補席。賽後，英格蘭總教練圖赫爾坦言換下賴斯實屬無奈，同時透露了傷情的具體細節：「賴斯出現了幾次罕見的失誤，我當時就看出他身體有些異狀。我過去詢問時，他直接指向自己的下腰部與大腿後側，表示那個部位感到疼痛不適。我不想冒任何風險，換下他是為了保護他。幸好替補上陣的詹姆斯（Reece James）在中場頂替得非常出色。」賴斯賽後雖然向媒體與教練團報平安，表示自己並無大礙，但他也坦言該部位的不適感已經持續了相當長的一段時間，「其實整個兵工廠的下半賽季，我都是帶著這個傷勢在硬撐。」 賴斯的這番話，無疑讓英格蘭球迷揪緊了心，擔心隨著世界盃賽程的推進與強度提升，他的傷勢恐有加重的隱憂。不過賴斯認為自己一切都很好，這次被換下場只是預防措施，並強調自己會在對加納的比賽中回歸。距離英格蘭隊史唯一一次在1966年奪下世界盃冠軍，至今已足足過去了 60 年。這一次在圖赫爾的帶領下，三獅軍團志在再度捧杯，而賴斯在防守端的攔截能力與進攻端的定點球進攻，都是英格蘭不可或缺的武器。圖赫爾隨後也安慰球迷「不必過度擔心」，表示教練團會在接下來的時間裡為賴斯進行嚴格的恢復治療與出場時間管控，確保他能以百分之百的狀態出戰後續更關鍵的淘汰賽。英格蘭的下一場小組賽，將於台灣時間下週三移師波士頓，對決同樣在首戰拿下勝利的非洲強權迦納。