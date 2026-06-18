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由於公股拿下國票金經營權，接下來是否推動「公民併」也引發市場關注。今（18）日在彰化銀行股東會上，也有小股東逼婚，批評彰銀沒有野心，應該積極展開併購，吃下國票金。對此，彰銀董事長胡光華則強調，不排除任何併購機會，都會評估，但要娶人家，也要人家有意願，也要考量併購綜效、股東權益。彰銀小股東表示，金融市場已進入併購時代，公司應展現併購野心，估值才會高，老股東就不會對董事長惡言相向，現在股價也只剩23元，以前彰銀是三商銀中最優質，現在卻墊底，國票金已由官股拿下董事長，國票金、彰銀現在2家都是公股，彰銀總資產比國票金還高，要董事長展現野心，把國票金吃下來。對於小股東的建議，董事長胡光華回應，彰銀不排除任何併購的機會，只要有機會都會評估，但「你要娶人家，也要人家有意願」，會綜合評估綜效與股東權益。此外，彰銀去年獲利雖創歷史新高、每股股利發了1.05元（現金股利0.8元、股票股利0.25元），會中也有不少長期持股的高齡股東表達意見。胡光華則表示，大家投資彰銀股票沒吃虧，至少從2024年他上任以來彰銀股價從17.4元已到昨日的23.1元，不含填息的話獲利就有30%多，他也預告，若大環境不變的話，今年獲利預估會比去年好，明年股利會朝向現金股利大於股票股利的方向發展。