每逢端午節全台冰箱總被冷凍肉粽塞滿，許多上班族為求方便直接將其塞進微波爐，卻常落得糯米乾硬、內餡沒熟的慘劇，其實只要掌握「濕廚房紙巾完全包裹」與「爐內放半杯水」這關鍵2動作，3分鐘就能讓米飯還原軟Q口感，美味就像現包一樣，以下由美食達人親自傳授覆熱全攻略！
🟡 微波肉粽必學關鍵兩動作 沾濕紙巾加半杯水
美食作家沈軒毅指出，不論使用哪種器具，一律不要拆粽葉，連同粽葉加熱才能鎖住香氣。若要使用微波爐達到「外熱內軟」的完美效果，必須徹底執行以下關鍵2動作：
動作一【濕紙巾全身包覆】： 先將2、3張廚房紙巾或擦手紙完全沾濕，接著把肉粽「緊密包裹起來」，絕對不能露出任何粽葉邊角，這是鎖住水分不變硬的核心關鍵。
動作二【爐內放杯水】： 微波時，務必在微波爐裡同時放置半杯水，利用微波過程產生的蒸氣，保持全機濕潤度。
執行完這兩大動作後，採取「兩段式微波」：已退冰的粽子用中火微波2分鐘，再補微波1至2分鐘；若是完全沒退冰的冷凍粽，則先微波3分鐘，第二次再微波2至3分鐘。
⚠️ 記者實測避坑指南
記者實際按照達人秘訣測試，用濕紙巾包覆冷凍粽，並在旁邊放了一小杯裝了8分滿的水，微波3分鐘。
發現兩個關鍵細節：第一，水杯庫存只要裝半滿就好，否則時間到時，水會瘋狂沸騰翻滾、大量灑出，清理微波爐會讓人崩潰。第二，微波後粽子中心和蛋黃雖然熟透，但單側米飯還是容易微幅變硬。
建議除了依肉粽大小調整加熱時間外，若時間允許，微波前先提早放到冷藏退冰，口感會更完美。
🟡 電鍋蒸肉粽時間攻略 開關跳起後再燜五分鐘
如果追求糯米軟糯、油脂均勻融化的最美味狀態，達人們一致公認「電鍋」與「瓦斯爐」仍是首選。
📍 電鍋加熱法（最方便）
操作秘訣： 外鍋倒入約2杯水，記得一定要放「蒸架」把粽子墊高（不要直接放在煮飯內鍋）。
電鍋蒸肉粽時間： 按下開關後，等水滾冒出蒸氣時，再把裝盤的粽子送入。當開關跳起後，千萬不要馬上掀蓋，留在裡面繼續「燜至少5分鐘」，糯米才會均勻熟透。
📍 瓦斯爐搭配蒸鍋法（最老饕）
操作秘訣： 大火將水煮滾後放上蒸架，盤子高度最好距離水面2至3公分，避免滾水浸濕粽葉影響口感。接著轉中火，蒸約30分鐘即可起鍋。
🟡 南部粽水煮覆熱是王道 名廚傳授完美還原法
如果你手裡拿的是南部粽，加熱邏輯可就不同了。有「台菜王子」之稱的台北儂來餐廳主廚黃景龍就曾指出，南部粽本質上是透過水煮法煮熟的，因此南部粽水煮覆熱才是最道地的還原方式。
操作秘訣： 準備一鍋熱水，水量必須完全淹過肉粽，並開啟中火。
南部粽水煮時間： 以一顆標準180至200克的粽子來說，退冰過的水煮約10至15分鐘；如果是未退冰的冷凍粽，則需要延長水煮時間至20至25分鐘。
🟡 吃不完肉粽怎麼保存 食藥署建議冷凍最安全
最後，不論是自己包的常溫粽還是市售肉粽，食藥署特別出面叮嚀：粽子最好趁新鮮食用。如果確定會儲存超過1天以上，建議直接放進攝氏零下18度（-18°C）以下的冷凍庫貯藏。透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率、有效保鮮，但仍應盡速食用完畢，不要在冷凍庫放太久，才能吃得健康又安心。
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美食作家沈軒毅指出，不論使用哪種器具，一律不要拆粽葉，連同粽葉加熱才能鎖住香氣。若要使用微波爐達到「外熱內軟」的完美效果，必須徹底執行以下關鍵2動作：
動作一【濕紙巾全身包覆】： 先將2、3張廚房紙巾或擦手紙完全沾濕，接著把肉粽「緊密包裹起來」，絕對不能露出任何粽葉邊角，這是鎖住水分不變硬的核心關鍵。
動作二【爐內放杯水】： 微波時，務必在微波爐裡同時放置半杯水，利用微波過程產生的蒸氣，保持全機濕潤度。
執行完這兩大動作後，採取「兩段式微波」：已退冰的粽子用中火微波2分鐘，再補微波1至2分鐘；若是完全沒退冰的冷凍粽，則先微波3分鐘，第二次再微波2至3分鐘。
記者實際按照達人秘訣測試，用濕紙巾包覆冷凍粽，並在旁邊放了一小杯裝了8分滿的水，微波3分鐘。
發現兩個關鍵細節：第一，水杯庫存只要裝半滿就好，否則時間到時，水會瘋狂沸騰翻滾、大量灑出，清理微波爐會讓人崩潰。第二，微波後粽子中心和蛋黃雖然熟透，但單側米飯還是容易微幅變硬。
建議除了依肉粽大小調整加熱時間外，若時間允許，微波前先提早放到冷藏退冰，口感會更完美。
如果追求糯米軟糯、油脂均勻融化的最美味狀態，達人們一致公認「電鍋」與「瓦斯爐」仍是首選。
📍 電鍋加熱法（最方便）
操作秘訣： 外鍋倒入約2杯水，記得一定要放「蒸架」把粽子墊高（不要直接放在煮飯內鍋）。
電鍋蒸肉粽時間： 按下開關後，等水滾冒出蒸氣時，再把裝盤的粽子送入。當開關跳起後，千萬不要馬上掀蓋，留在裡面繼續「燜至少5分鐘」，糯米才會均勻熟透。
📍 瓦斯爐搭配蒸鍋法（最老饕）
操作秘訣： 大火將水煮滾後放上蒸架，盤子高度最好距離水面2至3公分，避免滾水浸濕粽葉影響口感。接著轉中火，蒸約30分鐘即可起鍋。
如果你手裡拿的是南部粽，加熱邏輯可就不同了。有「台菜王子」之稱的台北儂來餐廳主廚黃景龍就曾指出，南部粽本質上是透過水煮法煮熟的，因此南部粽水煮覆熱才是最道地的還原方式。
操作秘訣： 準備一鍋熱水，水量必須完全淹過肉粽，並開啟中火。
南部粽水煮時間： 以一顆標準180至200克的粽子來說，退冰過的水煮約10至15分鐘；如果是未退冰的冷凍粽，則需要延長水煮時間至20至25分鐘。
🟡 吃不完肉粽怎麼保存 食藥署建議冷凍最安全
最後，不論是自己包的常溫粽還是市售肉粽，食藥署特別出面叮嚀：粽子最好趁新鮮食用。如果確定會儲存超過1天以上，建議直接放進攝氏零下18度（-18°C）以下的冷凍庫貯藏。透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率、有效保鮮，但仍應盡速食用完畢，不要在冷凍庫放太久，才能吃得健康又安心。