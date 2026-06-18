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面對近期依托咪酯等新興毒品屢傳釀禍，行政院已經針對查緝以及毒駕防範，從源頭遏阻、強化查緝、重懲毒駕三大面向提出14項作為，行政院會日前通過《刑法》跟《陸海空軍刑法》，今（18）日再通過《毒品危害防制條例》，將增列唾液為毒品採驗之方式，同時也通過《道路交通管理處罰條例》，增訂毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；若毒駕致人重傷或死亡，則終身不得考照。卓榮泰表示，本次所提《毒品危害防制條例》的修法重點，是考量毒品檢驗技術的發展跟檢驗實效的要求，修正現行對於特定人員採驗方式僅限於尿液檢體規定，這次增列了唾液為採驗的種類，而強化第一線人員執法的工具，以毒駕零容忍的態度來嚴厲執法。卓榮泰提到，就《道路交通管理處罰條例》修正，是以強化毒駕違規行為罰則、加重再犯高風險毒駕處罰，以及建立吸毒者預防性吊照管理機制，這三大面向來進行，其中有四項的重點再做提示，第一，加重毒駕、拒測行為處罰，增訂毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；不論車輛屬何人所有，一律依法沒入車輛。毒駕累犯及致人重傷或死亡等相關嚴重情形，終身不得考照；第二，建立吸毒者預防性吊照機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照；第三，在吊照期間再次違規上路，加重處罰，並一律依法沒入車輛；(四) 增訂毒駕同車乘客共同責任處罰。卓榮泰說，本案送請立法院審議後，請法務部、交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，並與內政部警政署、衛生福利部等相關機關密切合作，完善毒駕聯防機制。法務部指出，現行毒品危害防制條例第33條規定，各主管機關對於所屬或監督之特定人員，於必要時得要求其接受毒品檢驗，惟現行規定採驗方式限於尿液檢體，鑒於近年毒品檢驗技術持續發展，不同類別特定人員之列管考量有異，現行僅得採驗尿液之規定，已難完全符合實務需要，為提升毒品防制工作效能，本次修正增列唾液為毒品採驗之方式，以符合毒品檢驗之實務需求。法務部提到，本次修正後將配合調整特定人員尿液採驗辦法，使各主管機關得依其業務特性規劃適當之檢驗程序及配套措施，以強化特定人員毒品防制工作，維護社會秩序及公共安全。交通部指出，本次修法，對於毒駕行為，不論駕駛人是否為車主，均將直接沒入車輛，並加重相關處罰，包括吊銷駕駛執照、延長限制重新考領期間、提高累犯處罰，以及增訂同車乘客明知駕駛人施用毒品未勸阻之共同責任處罰規定；另針對毒駕者遭吊銷駕照後再無照駕駛情形，也將加重處罰，以強化嚇阻效果。此外，交通部說，將建立施用毒品者的駕駛資格管理機制，透過吊銷駕駛執照等措施，降低已有潛在交通安全風險的高風險駕駛人上路；並結合毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習制度，要求相關人員完成治療或講習並符合規定條件後，始得重新考領或換發駕駛執照。