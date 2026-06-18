適逢端午節全台冰箱總被肉粽塞滿，許多人誤以為放冷凍庫就能無限保存，甚至挖出結霜的「殭屍粽」照樣加熱吃；對此食藥署曾做出官方解答，提醒暫時不吃就要冰冷凍，且就算冷凍保存也要儘速吃完。腎臟科醫師洪永祥更沉重警告，慢性腎臟病族群若亂吃存放過久、反覆退冰的肉粽，極易因細菌毒素引發嚴重腸胃炎導致全身脫水，進而引發急性腎損傷！
🟡 食藥署曝保存關鍵 先冷藏解凍再徹底加熱
食藥署澄清，雖然將肉粽貯存在-18°C以下的環境能減緩微生物繁殖、延長保鮮期，但在貯存過程中食品色澤與風味仍會劣化，建議應儘速食用完畢。欲食用時，應先移到冷藏櫃解凍，再使用電鍋或微波爐徹底加熱，避免吃下中心未熟透的粽子。洪永祥醫師也補充，冷凍肉粽最好在1至3個月內吃完，超過半年品質就會雪崩式下滑。
🟡 反覆退冰滋生毒素 醫警告亂吃恐急性腎損傷
真正的致命風險通常來自「反覆退冰再冷凍」。肉粽在解凍期間極易受到金黃色葡萄球菌與蠟樣芽孢桿菌污染，這些細菌會產生耐熱毒素，即便再次蒸熟也無法完全消除。洪醫師強調，慢性腎臟病患者因免疫力低下，一旦腸胃炎引發劇烈嘔吐或腹瀉，很容易造成身體嚴重脫水，導致腎臟灌流不足，進而重創腎功能並引發急性腎損傷。
🟡 營養師傳授吃粽技巧 挑餡換穀搭青菜免暈碳
除了提防急性腎損傷，吃粽也常面臨高熱量負擔。中醫大新竹附醫營養師黃家莚提醒，一顆傳統肉粽熱量高達400至600大卡，高油與精緻澱粉易使血糖急速飆升，引發強烈睏倦與全身無力的「暈碳」現象。
對此，營養師陳宛伶提出三大健康吃粽技巧：包含「挑餡減油膩」改選雞胸肉或豆干、「換穀增纖力」以紅藜麥或鷹嘴豆取代糯米、以及「吃菜添飽意」搭配一碗蔬菜延緩血糖上升。
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食藥署澄清，雖然將肉粽貯存在-18°C以下的環境能減緩微生物繁殖、延長保鮮期，但在貯存過程中食品色澤與風味仍會劣化，建議應儘速食用完畢。欲食用時，應先移到冷藏櫃解凍，再使用電鍋或微波爐徹底加熱，避免吃下中心未熟透的粽子。洪永祥醫師也補充，冷凍肉粽最好在1至3個月內吃完，超過半年品質就會雪崩式下滑。
真正的致命風險通常來自「反覆退冰再冷凍」。肉粽在解凍期間極易受到金黃色葡萄球菌與蠟樣芽孢桿菌污染，這些細菌會產生耐熱毒素，即便再次蒸熟也無法完全消除。洪醫師強調，慢性腎臟病患者因免疫力低下，一旦腸胃炎引發劇烈嘔吐或腹瀉，很容易造成身體嚴重脫水，導致腎臟灌流不足，進而重創腎功能並引發急性腎損傷。
除了提防急性腎損傷，吃粽也常面臨高熱量負擔。中醫大新竹附醫營養師黃家莚提醒，一顆傳統肉粽熱量高達400至600大卡，高油與精緻澱粉易使血糖急速飆升，引發強烈睏倦與全身無力的「暈碳」現象。
對此，營養師陳宛伶提出三大健康吃粽技巧：包含「挑餡減油膩」改選雞胸肉或豆干、「換穀增纖力」以紅藜麥或鷹嘴豆取代糯米、以及「吃菜添飽意」搭配一碗蔬菜延緩血糖上升。