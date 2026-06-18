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見了「甘迺迪家族的人」 鄭麗文：受到很深刻鼓舞

想在美國幫賴清德講話又作罷 鄭麗文轟：自作孽不可活

國民黨主席鄭麗文日前結束訪美行程低調返台，訪美期間傳出遭華府「冷遇」，她本人不諱言「有見到該見的人」、「從沒期待要被熱遇」等語，而她今（18）日透露，此行拜訪甘迺迪圖書館時，其實有見到甘迺迪家族的人！不過，專訪主持人歷史哥（李易修）隨即一問：這能說嗎？鄭麗文反而大笑表示「不行啊，哈哈哈哈哈」，因此她也不能說是見了哪一位。鄭麗文今上《歷史易起SHOW2.0》專訪表示，她此行有去甘迺迪圖書館，事實上有見了甘迺迪家族的人，但這話題就到此為止，她不再多說了。節目主持人歷史哥隨即詢問：「對方有說可以讓妳說有見到他們嗎？」鄭麗文隨即大笑說：「就是不行啊，哈哈哈哈哈！」，所以她就不說是見了誰，但是她深受感動跟觸動。鄭麗文接著表示，前美國總統甘迺迪在60年代做出重大決定，他對和平的信仰跟熱情，讓她有隔著時代對話的感覺，此行她也受到很大鼓舞，不只是廣度，還有心裡深刻的程度，是她自己也沒有辦法想像的。而她訪美的過程也絕對不只是大家所看的那樣，大家應該要用更廣闊的視角去看待這件事。針對外傳她被美國國務院降格接待，鄭麗文表示，民進黨針對她什麼用？被華府冷遇，民進黨呢？連過境紐約都沒辦法，都不想講了，不想讓賴清德沒面子，她還想要不要去華府幫賴清德講話，讓我們總統過境，但後來又想說，民進黨自作孽不可活，不去面對自己困境，一天到晚找麻煩，很可笑也很可悲鄭麗文也說，如果她在華府受到冷遇，幹嘛一直要報導？就不要報導就好了啊，表示她無足輕重、到那邊沒人要理。但如今可見她很重要，不管大家喜不喜歡，都不能否認她的重要性。