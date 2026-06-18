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▲南宮珉（左）與秦雅凜（右）結婚4年後，今日傳出將誕下第一胎。（圖／翻攝自南宮珉IG@min_namkoong）

48歲韓國男星南宮珉和小他12歲的模特兒女友秦雅凜，在交往7年後於2022年修成正果、步入禮堂。而在結婚4年後，今（18）日傳出秦雅凜懷孕的喜訊，並且即將生產。而對此，南宮珉經紀公司935娛樂也迅速證實，表示：「夫妻倆將迎接珍貴的新生命。」南宮珉與妻子秦雅凜在今日傳出即將迎來第一胎的消息，經紀公司935娛樂也火速發聲證實喜訊，「南宮珉、秦雅凜夫妻即將迎來新生命，兩人都以感謝與激動的心情準備迎來新家人，並把健康與安穩放在最優先。」而對於生產時間，公司則強調：「這屬於私人領域，無法告知具體細節，請大家諒解。」最後公司表示：「請用溫暖的心意，給南宮珉的家人們與即將迎來的珍貴祝福獻上祝福與關心，謝謝大家」。南宮珉與秦雅凜在2015年，因男方自編自導的電影《Light My Fire》結緣，進而交往，並於2016年公開戀情。而在2022年10月，兩人舉辦盛大婚禮，不只在現場公開甜蜜的求婚片段，還大方擁吻，直接閃翻大家。而如今夫妻倆即將升格為爸媽，也讓粉絲紛紛獻上祝福。