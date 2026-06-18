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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平在今（18）日的比賽中掛帥先發登板，卻在比賽中段引發了一段插曲。他在6局上半對主審的好壞球判決提出異議，並啟動了ABS（自動好壞球判定系統）挑戰，最終挑戰失敗，導致道奇隊用光了寶貴的挑戰權。此舉隨即遭到擔任《SportsNet LA》轉播球評、生涯敲出284轟的前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）嚴詞批評，直言大谷此舉非常不明智。事件發生在6局上半，大谷翔平面對打者費杜西亞（Hunter Feduccia）。在球數來到絕對領先的2好1壞時，大谷投出了一顆犀利的外角曲球，但主審判定這球並未削過好球帶，將其判為壞球。對自己控球相當有自信的大谷，第一時間用手輕拍了頭部，向裁判示意提出ABS好壞球挑戰。然而，經過系統重播檢視後，畫面顯示該球確實偏離了好球帶，主審維持壞球原判。這次的誤判情勢，直接導致道奇隊在比賽中段就消耗掉了所有的ABS挑戰權。看到大谷翔平在當下的賽況中提出挑戰並失敗，轉播台上的前道奇重砲卡羅斯顯得相當不解，甚至有些火大。他毫不留情地在轉播中指出這個決策的瑕疵。「這絕對不是一次明智的挑戰，我實在找不到這麼做的理由，因為一旦失敗，你的挑戰權就會直接用光。」卡羅斯直言不諱地批評道：「這是一個非常糟糕的挑戰，別忘了這是一場只有1分差的緊繃比賽，他們竟然就這樣把挑戰權給用完了。」卡羅斯進一步以球隊戰略的角度分析，指出ABS挑戰系統的引進雖然能帶來公平，但也考驗著球隊的臨場決策。他強烈建議道奇隊，甚至是全聯盟的球隊，都應該盡快建立一套針對好壞球挑戰的「判斷機制或系統」。卡羅斯強調，如果單純只依賴投捕手當下的直覺，未來一定會頻繁出現挑戰時機錯誤，或是因為沒有事先制定好使用計畫，導致到了比賽第8、9局的真正關鍵時刻，卻落入「無扣打（配額）可用」而吃悶虧的窘境。