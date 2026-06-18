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改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》找來香港女星梁詠琪首度接演台劇，挑戰高壓窒息母親角色，攜手陳姸霏詮釋相愛相殺的母女，更集結余杰恩、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等演員同台飆戲，今（18）日公開預告，小S女兒許曦文嘴巴吐出蛞蝓觸角，視覺衝擊強烈，官方也正式宣布全10集將在7月28日Netflix獨家上線。《聰明鎮》為全球首部致敬伊藤潤二的華語真人原創影集，劇情以高壓升學文化為核心，陳姸霏飾演的重考生趙佳琦，跟著梁詠琪飾演的單親媽媽何麗芬，一起搬進這座號稱升學率百分之百的神祕「崇明鎮」，進入競爭激烈的「崇明補習班」，在這唯一宗旨是：只有成績優異，才有資格生存。隨著考試逼近，陳姸霏發覺身邊同學開始變得不對勁，她在預告中一句：「這個鎮有問題，但最可怕的不是這些怪事，而是明明大家都感覺到了，卻裝作沒有這回事。」點破小鎮背後暗藏某種不可告人的秘密。最新預告中，劉修甫化身「愛詛咒的雙一」，頭插蠟燭、口咬鐵釘在樹林中陰森釘著草人，口中低語「詛咒你沒朋友、被鬼追」，令人不寒而慄。鄭煒齡看向鏡中的自己，畫面一閃而過，頭上似乎長出另一顆歪曲變形的臉，此角色原型取自漫迷最愛的「富江」。小S大女兒許曦文則在最後緩緩張口，濕黏蠕動的蛞蝓觸角自嘴中探出，致敬「蛞蝓少女」，強烈衝擊視覺神經。包括宋柏緯拿鉛筆狠刺大腿、神祕黑衣少年從濃霧深處緩緩現身，最後隨著「神祕角色」瘋女人失控喊著：「終於要來了、要來了！」正式宣告《聰明鎮》將帶來前所未見的感官驚悚體驗。談及《聰明鎮》與其他伊藤潤二作品真人化的最大突破，導演謝駿毅透露，《聰明鎮》採取一個全新嘗試，並非單純複製單篇故事與角色，而是在伊藤潤二老師的授權下，揉合出一個全新的原創劇本，強調：「我們在老師作品精神的基礎上，用真人影集的方式創造出全新世界觀，建立起一個超乎想像的『伊藤潤二宇宙』。」導演坦言，劇本階段最困難的，便是如何讓富江、雙一、黑衣少年等經典角色真人化，「不只是還原外型和動作，更要透過人物背景及人際關係，將角色具象化成活生生的人，再藉由他們的慾望去推進核心故事」。