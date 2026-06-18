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▲賴清德送上端午限定的艾草香皂給外媒。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（18）日在台北賓館與國際媒體茶敘時再向中國呼籲，盼能放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣，在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展；據指出，現場除了備有台灣在地特色的甜、鹹粽子，在茶敘結束後，賴清德也送上端午限定的艾草香皂給外媒。賴清德在致詞時表示，大家在台灣生活、採訪與報導，不管時間多久，都應該會對台灣的民主、自由、活力有深刻的印象，他特別要藉這個機會感謝大家發揮專業，也秉持新聞自由的精神從事新聞工作，讓世界看見台灣。賴清德提到，今年是台灣總統直選30週年，30年前，台灣人民勇敢地走過38年的戒嚴，並且再次展現無比的勇氣，不畏懼中國飛彈威脅，以超過76%的投票率完成了總統直選，向國際社會宣示，「台灣主權在民，人民是國家的主人，是總統的頭家，有權利決定國家的領導人」、「打造民主台灣，以直接民權賦予政府的合法性以及民主的正當性。台灣的前途只有2,300萬人可以決定」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中華人民共和國的一部分」。賴清德說，30年來，台灣人民透過一張又一張的選票，決定國家的未來，台灣社會也用一次又一次和平政權移轉，確立了民主的不可逆性，30年來，台灣的各項成就也獲得國際社會的肯定，台灣去年的民主指數和自由度評比都位居亞洲第二名、世界競爭力在人口2,000萬人以上的經濟體，已經連續5年排名世界第一，而台灣下雨的經濟成長率8.76%，今年台灣經濟成長率預估將達到9.64%，今年台灣股市的市值也已經位居全球第五位。賴清德表示，台灣在全球供應鏈、半導體先進製程、AI應用及算力建置上，贏得國際夥伴的信任，這些都足以證明台灣擁抱世界、堅持民主自由，創造了台灣的繁榮發展。賴清德指出，今天最重大的國際新聞是，美國和伊朗即將簽訂和平協議，中東的和平已經看見曙光，「我們衷心期待俄烏戰爭也能夠盡早結束，烏克蘭的人民可以早日脫離戰爭的痛苦」。至於印太區域的發展，賴清德比少，非常感謝G7最近再次聲明，「不允許任何一方改變現狀」，尤其反對以武力或脅迫的方式改變台海現狀，也反對在東海、南海擴軍，因此他在這裡重申，台灣願意響應G7的呼籲，將堅定地跟國際社會共同合作，維持台海和平穩定的現狀，也呼籲中國能夠放棄在南海、東海及台海擴軍，也放棄武力攻打台灣，在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展。據了解，今天這場茶敘是由TFCC向總統府提出邀請，經協商後決定以總統府與TFCC共同主辦，並採輕鬆茶敘方式進行，總統抵達後先發表致詞，隨後進行媒體提問，原定40分鐘的問答時間，因美、歐、日等60位外媒反應熱烈，總統也主動表達延長至1小時多，之後再逐桌談話與媒體進行一對一交流，最後留下來與外媒朋友一同享用茶敘茶點，歷時約1小時20分鐘。此外，現場除了備有台灣在地特色的甜、鹹粽子，也在茶敘結束後，送上端午限定的艾草香皂。至於為何選在端午節前夕進行茶敘，總統府發言人郭雅慧表示，總統一方面希望親自感謝駐台記者朋友，在世界局勢與地緣政治變化的關鍵時刻，持續向國際社會報導台灣的聲音，讓世界更加了解台灣；另一方面，也希望記者朋友在繁忙工作之餘，能感受台灣的節慶氣氛，加上今年適逢台灣總統直選30周年，台灣始終走在堅持自由民主之路，於此時向國際媒體分享總統對國際局勢與區域變化等看法別具意義，尤其總統致詞響應G7的呼籲與美伊和平協定，表達將堅定地跟國際社會共同合作，維持台海和平穩定的現狀，藉此讓國際更了解民主台灣的立場。