2026年世界盃（FIFA）賽事進行的如火如荼，周邊花絮一樣吸引外界關注。有外媒捕捉到世界盃開幕當晚，加州州長紐森（Gavin Newsom）和加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）交頭接耳的畫面，杜魯道還比出雙手合十的祈禱動作。由於這2人皆與美國總統川普（Donald Trump）有過節，加上有消息指紐森打算競選2028年大選，因此也有觀眾笑稱，2人說不定是在商量如何修理川普。
根據《紐約郵報》報導，已經卸任的杜魯道之所以出現在洛杉磯SoFi體育場，是因為他的現任女友、美國流行音樂歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）有在世界盃開幕式上表演，他要到場表達支持。不過真正吸引人們注意的，是他跟紐森在場邊進行對話時的肢體語言。
儘管目擊者拍攝的距離較遠，不足以清楚錄下2人的對話內容，但現場氣氛看起來並不算太輕鬆愉快，2人講到後來，杜魯道還有些激動的雙手合十，像是在對紐森解釋什麼。
報導指出，當晚的賽程是美國出戰巴拉圭，觀眾席幾乎座無虛席，而紐森這次露面之際，正值他與川普之間矛盾日增，幾天前他還在X平台發布影片，怒控川普出於政治動機，勒令司法部對他、他的家人及前員工展開調查，試圖構陷他，特別是在他表示有意角逐下一任美國大選之後。
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儘管目擊者拍攝的距離較遠，不足以清楚錄下2人的對話內容，但現場氣氛看起來並不算太輕鬆愉快，2人講到後來，杜魯道還有些激動的雙手合十，像是在對紐森解釋什麼。